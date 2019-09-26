大馬稅優吸外資　最長免十年所得稅

香港中華出入口商會與馬來西亞國際貿易及工業部會面。 中評社香港9月26日電／馬來西亞投資發展局（MIDA）外資促進處高級副主任林玟紓表示，東盟作為全球第7大經濟體，預計2050年將成為第四大經濟體，作為東盟一員的馬來西亞非常歡迎世界各地的投資者來馬來西亞，當地近年來推出一系列投資政策，包括於製造業及特定服務業，外資可以100%全資投資；資金、利息、花紅及利潤都能自由匯出。



“策略性產業”優惠最多



香港文匯報報道，而視乎行業及資金規模不同，馬來西亞當局有不同的投資獎勵，就製造業而言，若取得新興工業地位，可獲得減免法定所得稅70%之優惠，為期5年，投資者也可選擇享受投資稅負抵減，可享有5年60%的投資賦稅減免優惠，以替代上項新興工業地位獎勵。另外還有再投資賦稅減免政策、免進口稅等不同獎勵。而大馬對於高科技產業、中小型企業、農業等等都各有不同稅項上的獎勵。



值得留意，若被視為策略性產業（資金額龐大及可引發廣泛關聯性，並對馬來西亞經濟深具影響之高科技），更會獎勵為期10年的新興工業地位，其法定所得完全免稅；5年內其合格資本支出，可享有100%投資賦稅抵減。信義玻璃及理文造紙於當地都被視為策略性產業。林玟紓表示，馬來西亞非常支持“一帶一路”倡議，政府公佈後的確有更多中資及港資在馬來西亞發展，尤其製造業方面多了很多。



至於港府也在去年8月推行BUD專項基金下的“東盟計劃”，資助個別香港非上市企業提升它們在東盟市場的競爭力，企業可以透過等額資助方式，就最多10個東盟項目獲得總計100萬元的資助。



新發展區樓盤升值潛力弱



當地房地產也是香港近年關注的市場，尤其“第二家園”計劃（MM2H）下，外國人可於當地有10年居留權，購買超過100萬令吉（約188萬港元）的房地產。馬星集市場銷售部經理陳雪莉說，目前外資買房產主要在新山、吉隆坡及檳城三大城市，主要因三地新增人口較多。



但投資當地房地產亦有一定風險，記者與訪問團的青年企業家了解過，雖然他們對在大馬置業感興趣，甚至個別人士已經購置物業，認為大馬生活成本低，樓價不到香港一半，但亦坦言這邊的交通不及香港，而且新發展區因為新樓盤較多，變相二手物業流動性低，減低投資價值，而物業的升值潛力亦較弱，這些都是考慮因素。