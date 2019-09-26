投資理念對了　怎麼都賺錢

文匯報30年前曾刊發關於楊百萬的報道。 中評社香港9月26日電／楊百萬所持賬戶當前倉位僅為一成，因年紀漸長，其實只是“小炒怡情”。但他幾十年如一日，堅持每天都到股市“打卡”，細細研究行情。A股市場的每一點進展、每一步改革，他都能娓娓道來。在他看來，近幾十年來，中國證券市場發生了翻天覆地變化，監管層面尤為規範齊全。但作為散戶，他還期望改革能更進一步，例如未來可出台相關規則，解決A股上市公司較少派發紅利的痼疾，令市場投資環境越來越好。



據香港文匯報道，A股由“散戶”起家，“散戶”一詞如今卻充滿戲謔意味，“散戶”勢單力薄恰如“韭菜”，稍稍不慎即會被莊家、機構的“鐮刀”無情“收割”。隨資本市場國際化進程提速，普遍認為A股將從“散戶市”轉向“機構市”。不過，散戶“祖師爺”楊百萬表示，只要投資理念對了，“散戶市”、“機構市”沒有區別，怎樣都可以賺到錢。



楊百萬說，由於市場供給增加，從最早的“老八股”擴充至數千隻股票，選股難度不免大幅提升，但無論熊市、牛市，他都有不少斬獲，秘訣在於高拋低吸，適可而止，投資理念很簡單，30年來都沒變化，“沒人要，我就去買；都搶要，我就去賣，百戰百勝。”



手持股票不逾3隻



現在，內地也有不少年輕人崇尚巴菲特、芒格等投資界“洋大咖”，楊百萬認為，“洋經驗”同樣適用於中國市場，而他本人的投資理念其實亦與巴菲特等不謀而合。他提到手中所持股票通常不會超過3隻，買入前總要花大精力吃透，多了也看不過來，“一旦做出選擇，就要相信自己的眼光，不要總想掙快錢，3日不漲就慌忙出手，需在適當時機待價而沽。”