大公報：賣地流標令人憂　止暴制亂不容緩

中評社香港9月26日電／大公報26日發表社評說，估值百億元的啟德新發展區商業地皮再度流標收場。表面原因是發展商出價達不到政府所定的底價，但真正原因是三個多月的暴亂已令企業投資信心受挫。持續不休的暴力衝擊事件正在逐步拖垮地產樓市、摧毀香港經濟，前景堪憂，止暴制亂實在刻不容緩。



這幅啟德商業地皮可說禍不單行，五個月內經歷兩次標售失敗，今年六月買家以社會氣氛不佳為由而撻訂，今次地皮重售又再遇上流標，凸顯暴力衝擊事件對商業物業投資市場衝擊最大。



社評說，事實上，近期訪港旅客大減，零售、酒店等行業成為重災區，可用作發展寫字樓、商場、酒店的商業地皮自然首當其衝。今次啟德商業地皮流標，相信與下列三項因素有關：



第一、當前經濟與社會持續不穩定。啟德商業地皮截標時，僅收到五份競投標書，為八年來最少競投標書的商業地皮，可知道地產發展商投地意欲不大，預期出價也會較為保守，甚至抱著“執死雞”心態，以低於市場預期價格競投，因而地皮流標的機率也比前增加。



第二、啟德商業地皮投資金額較大。由於地皮可建樓面面積接近九十萬方呎，單是地價估計達到百億元，連同建築成本與利息支出，總投資金額隨時高達百五億元以上。事實上，今年美聯儲局已兩度減息，即使港息未有跟隨，但資金成本上升而令銀行有加息壓力，預期銀行貸款利率逐步全面上調。繼樓按利率之後，銀行調高私人貸款、企業項目貸款的利率也不遠了，這也是地產發展商投地比前審慎的因由之一。



第三、發展項目投資回報期長。啟德商業地皮規定上蓋寫字樓、酒店不能分層拆售，與住宅物業有所不同，因而投資回報年期特別長，一定程度影響地產發展商投地意欲。



因此，啟德商業地皮流標，與其說是當局設定底價不夠貼市，倒不如說是這幅商業地皮“生不逢時”。不過，大型商業地皮始終有需求，畢竟寫字樓、酒店用途的地皮供應有限，只要經濟與社會環境回復穩定，相信這幅啟德商業地皮有機會成為搶手貨。



儘管賣地流標，但特區政府在增推土地方面一點也不能放慢手腳，必須堅持為市場提供穩定和持續的土地供應，包括在地產市場淡靜的時期，可考慮集中推出中小型地皮標售，讓更多發展商可以參與競投，既保持地皮供應量，又可降低地皮流標風險。



社評說，同時，社會各方宜通力合作，出謀獻策，一起徹底解決房屋問題。例如昨日有地產發展商主動提出捐三百萬方呎農地作興建公營房屋，而團結香港基金亦建議完善現有房屋政策，為年輕人置業提供免息貸款，這些都值得當局深入研究與考慮。但不論如何，只要暴亂一天不止，香港要想走出困境，都是極其艱難之事。