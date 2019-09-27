網評：假新聞和預設立場害了美國媒體信譽

中評社洛杉矶9月26日電（作者 張一飛）美國一直是標榜她是言論最自由的國家。不錯，美國的媒體龐大，在文字，電視，電台，電影和網站上其數量驚人，真有千花齊開，萬家齊放的景像。可是美國是一個資本主義國家，在近數十年來，她的媒體由競爭合併形成了少數巨大的媒體企業，擁有文字，電視，電台，網站甚至電影的大型連鎖媒體公司。這個現象就造成了美國有主流媒體（mainstream media) 控制了對大量民眾的大量訊息而成為群眾媒體企業（mass media enterprise). 這少數的群眾媒體企業能夠有效的在資訊上影響大量民眾。廣大民眾在生活緊張的情況下沒有時間去分辨和推研他們所接收到的主流媒體和群眾媒體，以至很容易接受這些媒體的報道。



上述現象當然不是一個健康的現象，雖然有小的媒體（organic media）可以提出不同的聲音，影像和文字，但是他們的力道太小，總被主流和群眾媒體淹沒。這種情況當然不好，有造成‘一言堂’的可能。（輿論一家控制，一家說了算）西方媒體曾經指控中國一黨專政的官方媒體為一言堂，因為中國媒體不像美國那麼龐大，可是中國的民間有他的民間訊息，這種私傳的訊息有辨正的效用，對官方媒體有監督指正的作用。這個現象因為互聯網的發達，民間監正的功效也跟著發達，使政府官方媒體不得不小心，據實，公正的報道。這是中國政府特別在意民意的原因，雖然中國民意的表達不像美國的萬家齊放的情況，可是中國政府要比美國政府更尊重和重視民意。在國際間，中國官方媒體，不多發聲，發聲必是言之有據有信，這在國際外交界對中國官方發言特為注重相信就是明証。相反地，由於美國媒體的變質，政府與媒體的關係因人因事搖擺於敵對與合作之間，使得官方發言和媒體報道也搖擺在可信和不可信之間，造成對美國政府和媒體信譽的重大挫傷。這個我們要再仔細解說於下。



美國是個兩黨政治制度，有互相監督輪替的作用。可是為了爭奪執政權力和權利，兩黨是敵對的。上述美國媒體企業也就形成了兩派對立的媒體，各自造成了一個‘一言堂’的現象。以致於各自經過所控制的媒體集團，形成一個主流和群眾媒體， 把老百姓分裂成兩個黨派，互不接受對方媒體。這就是美國政府無法有全國公信的原因， 不但影響她的行政能力，也影響到她在國際上的公信力。特朗普一個商人也是媒體人但不是一個政治人物能在2016當選總統就是他對美國媒體的了解。他提出一個無可厚非的“美國第一”競選口號，並全力與媒體企業對抗，稱呼他們是‘假新聞’。這個指控確實引起了美國大部份百姓的共鳴，尤其是看清了兩黨主流和群眾媒體製造一言堂現象的精英和超兩黨派的中間人士。即使主流群眾媒體全力打壓特朗普，結果是不少民眾相信他指控的‘假新聞’媒體是對的。特朗普當選後，至今支持民主黨的主流和群眾媒體仍然在全力與他對抗，企圖讓他2020不得連任。



在美國的兩黨民主政治制度下，美國的兩派媒體有一個共識，那就是他們都共同深信一個他們認為是對的普世價值。那就是全民投票的民主選舉制度。在這個議題上，美國的各別一言堂就合成了一個強有力的一言堂。這在近二，三十年來的各種顏色革命或民主運動中可以看到美國媒體的表現，極力支持他們主觀認為的民主運動，在他們預設的立場上，全力發揮他們主流媒體的力量。持反對意見或採公平正義立場的小媒體（organic media）完全被淹沒毫無力量。近日最明顯的新聞事件 - 香港暴亂參與的民眾抗議 - 就表現了美國媒體的預設立場的報道。從香港開始抗議香港政府的罪犯引渡法修法案開始，一個毫無詬病的修法案件受罪犯間諜挑撥成街頭抗議，被美國主流媒體以民主運動來報道，等到暴力參與，破壞公共場所，捷運，車站，飛機場等，放火，破壞設施，打傷民眾，新聞記者和警察，美國媒體居然一邊倒地只報道警察維安混亂情況，完全淹滅不法暴亂景像。



這種一言堂的不實報道就在美國主流群眾媒體中流傳，造成美國民眾對香港事件完全誤解。更糟糕的是，主流媒體完全不登和發佈不同意見的文章和視頻，甚至拒登所有讀者投書，正面和反面的，以維持主流媒體的一言堂。所以香港事件不但被誤解，而且至今少數人的暴亂在香港沒有停止，暴亂者揮舞著美國和英國國旗表示他們有著美國和英國的支持。這使美英官方感到尷尬，但是即使特朗普總統說了香港暴亂是中國香港的內政問題，中國人自己會處理，美國主流媒體仍然我行我素大事抹黑香港和中國的一國兩制。美國主流媒體的一言堂行為對美國媒體的信譽有很大的傷害也對美國政府的信用有很大的打擊。美國為什麼會產生這種‘一言堂’，假新聞和預設立場的媒體是很難解釋清楚的。但是有一點我們是很清楚的就是美國主流和群眾媒體是被財團掌控的。金錢的背後是什麼人，我想不難想像，國際上的富可敵國的大財主是脫不了關係的， 這當然包括香港的財閥。