美參院台北法案　蔡英文：強化我們的信心

蔡英文出席2019年世界台商總會25屆年會，會後接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月26日電（記者 黃文杰）針對美國聯邦參議院外交委員會通過“台北法案”，蔡英文上午到桃園出席2019年世界台商總會年會活動並受訪表示，我們很多的理念相近、支持台灣的國家，他們也都在各方面幫助我們、強化我們國民的信心。



此外，“國安會”針對索羅門、吉里巴斯斷交，再度示警，大陸介入台灣2020選舉，升高對台灣的國際打壓，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國。蔡英文受訪表示，選舉期間不能排除任何的可能性，這段時間已經請“外交部”特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交，



2019年世界台商總會上午在林口體育館舉行第25屆年會，總會成員包括北美洲、亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、中南美洲及青商會等商會，共計1千3百人共襄盛舉，蔡英文上午蒞臨致詞，會後接受媒體採訪，特別是美方參院提出“台北法案”的看法？



府方發言人張惇涵今天也表示，感謝賈德納主席（Cory Gardner）的提案以及參議院外交委員會的支持，在台美雙方共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，持續以具體行動支持台灣加強在國際社會地位，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。