中評鏡頭：揭秘閱兵村儀仗方隊的宿舍長啥樣

豆腐塊的被子是閱兵村宿舍的標配（中評社 林艶攝） 中評社北京9月26日電（記者 林艷）在三軍儀仗隊方隊政治委員朱威明的介紹下，中外媒體記者9月25日上午在閱兵村探訪了三軍儀仗隊訓練生活的宿舍。“整齊、乾淨”是媒體記者們共同的印象。



三軍儀仗隊主要擔負迎送外國國家元首、政府首腦、軍隊高級將領及紀念、慶典等重大國事活動的儀仗司禮任務。儀仗方隊由中國人民解放軍儀仗大隊抽組組成，是此次受閱的第一個方隊。在閱兵村訓練的儀仗方隊宿舍以12個人為一個房間，中評社記者看到，在潔白的被單上叠放著整齊的軍綠色豆腐方塊的被子，兩側的桌子上一邊擺放六個水杯和一個大水壺。每間宿舍靠門的位置都擺放著一個報架，上面有《解放軍報》和《人民日報》。宿舍的走廊有一個貼滿訓練官兵大頭照的笑臉墻，旁邊是一個醫務室，據了解，解放軍總醫院等醫療單位的醫護人員，深入訓練一線各個點位，實施全天候伴隨保障，還組織醫療專家定期巡診，官兵出現身體不適可以隨時隨地就醫治療。走廊的盡頭是一個軍營自助圖書櫃，訓練之餘，官兵們可以在這裡借書看。



當然，最令媒體記者們印象深刻的還是洗手間，不銹鋼洗手台的下面架子上整齊地擺放著一排洗漱用品，每個位置都寫著名字，臉盆裡放著一條印有五顆紅星的軍綠色毛巾，還有一個牙杯和牙刷，一根牙膏。走進乾淨的廁所，更加意外的是，每個門上都印著一個名字。有一位女兵告訴記者，這是一種責任制管理辦法，每個人負責一間，負責及時報修維護等工作。



閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在此前專題採訪上介紹了關於後勤保障部分表示，根據軍隊後勤“先到位、後收場、全程用”的要求，我們充分依托現有保障體系，嚴格依據現有制度，貫徹勤儉節約原則，按照組織重大軍事活動的流程和標準實施閱兵後勤保障。在充分做好統籌計劃的基礎上，採取定點保障、一線保障、伴隨保障、應急保障等多種靈活精准的保障模式。比如在集中居住地開設綜合服務保障中心，包括主副食訂購、服裝鞋靴洗修、醫療保健、超市購物、銀行郵政等單元，官兵可以不出訓練場，就享受到“一站式”全流程服務。再比如，我們安排解放軍總醫院等醫療單位的醫護人員，深入訓練一線各個點位，實施全天候伴隨保障，還組織醫療專家定期巡診，官兵出現身體不適可以隨時隨地就醫治療。我們安排在夥食保障上，堅持每天對食品進行三道嚴格檢驗檢疫，為參閱官兵織起嚴密的健康防護網。

