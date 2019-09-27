中評鏡頭：巾幗不讓須眉 女兵訓練英姿颯爽

軍樂團女兵（中評社 林艶攝） 中評社北京9月26日電（記者 林艶）在即將到來的國慶閱兵式上，兩位女將軍將擔任領隊在徒步方隊中受閱，這是歷次閱兵中的首次。除了女兵方隊以外，陸海空三軍儀仗隊和聯合軍樂團也將出現女兵亮麗的身影，9月25日上午，中外媒體記者探訪閱兵村領略了她們訓練的風采。



三軍儀仗隊女兵不僅代表著三軍，更代表著國家的形象。她們都經過非常嚴格的選拔才入選，90%以上擁有大專以上學歷，平均身高1.72米。2014年05月12日，國家主席習近平為土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫訪華舉行歡迎儀式，中國人民解放軍三軍儀仗隊首次出現了女儀仗兵的身影。



在訓練場上看到，挽著秀美發髻、戴著雅致的淡妝、身著陸軍、海軍、空軍三種不同軍服的儀仗女隊員，與其他男儀仗兵及維和部隊男兵們一起正在進行分排面訓練。站軍姿2小時不倒、練眼神40秒不眨......面對標準十分嚴苛的閱兵訓練標準，女兵們始終面帶微笑苦練硬功。巾幗不讓須眉，她們一次又一次向極限發起挑戰，沒有絲毫鬆懈。乾淨利落的動作、整齊劃一的步伐、英武挺拔的軍姿、威武鏗鏘的步音，盡顯新時代中國女兵的柔情與剛毅。



有一種美是中國女軍人特有的颯爽英姿和鐵血豪情，她們每一次的出色表現都為中國女軍人的形象再添新彩，期待她們在國慶閱兵式上的精彩表現。

