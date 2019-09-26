北京市台聯邀請中國全民民主統一會參訪團參訪

市台联黨组书记王兰栋与参访团员们座谈並致辞。 中評社北京9月26日電／應北京市台灣同胞聯誼會邀請，由團長吳信義帶領的（台灣）中國全民民主統一會參訪團一行28人於2019年9月17日至24日先後到河北、北京、天津等地參訪。在京期間，參訪團拜訪了北京市台聯，參觀了北京孔廟和國子監博物館、北京台灣會館、香山公園碧雲寺（北京市孫中山紀念堂）、延慶世界園藝博覽會等地。



這是北京市台聯在海峽兩岸新形勢下，秉持“兩岸一家親”的理念，充分發揮廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞的獨特優勢，積極為京台經貿、文化等領域交流合作搭橋鋪路。雙方圍繞台灣同胞在北京經商、就業、求學等相關情況開展交流，深入交換意見。



參訪團參觀了北京孔廟和國子監博物館，感受中華文化的魅力，通過共有的儒學精神和共學的儒家文化拉近心靈距離，提高文化認同感；在北京台灣會館座談會上，參訪團員們熱情分享了在北京的所見所聞，了解了在京台胞經商、就業、求學的情況；拜謁碧雲寺總理“衣冠冢”並參觀“孫中山紀念堂”，了解了孫中山為近代中國的民族獨立、民主自由、民生幸福以及為實現國家統一、振興中華而殫精竭慮的光輝一生，讓“兩岸一家親”理念深入兩岸同胞心裡；參觀延慶世園會，進一步了解了祖國大陸綠色生態發展道路，目睹了祖國的綠色發展藍圖。



在喜迎新中國華誕70周年、《告台灣同胞書》發表40周年之際，島內參訪團來到大陸，目睹了改革開放的豐碩成果，實現了兩岸同胞心靈契合，增進和平統一認同，進一步認同和支持“九二共識”，加深相互理解，促進兩岸民間交流往來。



近年來，北京市台聯與台灣多個民間社會組織建立了聯絡，廣泛開展兩岸經濟和文化參訪交流活動，與島內各界人士一道，共同探索兩岸融合發展與和平統一實踐，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共謀中華民族偉大復興。



（北京市台聯供稿）