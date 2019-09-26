新系綠委許智傑：蔡賴配最強組合　基層期盼

新系綠委許智傑受訪談蔡賴配。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北9月26日電（記者 洪德諭）針對2020大選，外界高度關注前“行政院長”賴清德的動向，對此民進黨新潮流系“立委”許智傑今日受訪時表示，賴清德表達支持蔡英文，進入競選總部一定沒問題，蔡賴配會是最強的組合，基層都非常期盼。



另外，時代力量“立委”黃國昌25日爆出“總統府”諮議林家如也訂購私菸，使得民進黨與時力關係再度陷入緊繃。許智傑則說，時力到底是泛綠還是白色現在搞不清楚，但以前都是泛綠聯盟，希望能團結一致抗中保台。



賴清德25日被媒體發現現身台北，對於與蔡英文見面等議題不願多談，但強調已表達支持蔡英文。另也傳出，賴將啟動輔選，不過首波輔選僅幫自己人，使得賴清德的動向備受矚目。



對此，許智傑表示，賴清德已表達支持蔡英文，且從來沒有改變過，進入競選總部一定沒問題。至於蔡賴配，雖是否成行真的無法代替賴回答，但相信會是最強的組合，基層也希望蔡賴配可以趕快成形。



另外，針對私菸案，黃國昌昨天再咬出“總統府”諮議林家如訂購了37條菸，許智傑說，這個進入司法程序，讓司法公正審理。由於踢爆動作使得時力與民進黨的關係再陷緊繃，許智傑指出，時力定位到底是泛綠還是白色，我現在搞不清楚，但以前都是泛綠聯盟，雖不知道黃國昌、時力做了什麼不一樣的思考，希望回到以前，大家整合團結一致抗中保台，把台灣守護好。