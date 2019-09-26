韓國瑜施政報告：打造高雄、全台首富

高雄市長韓國瑜施政報告。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午到高雄市議會進行施政報告，他以“四個一”的想法提出一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，以及一個新材料循環產業園區。他並以“打造高雄、全台首富”為施政總目標，希望在兼顧財政穩健與城鄉平衡發展的原則下，逐年朝“首富經濟”、“務實建設”、“樂活社會”、“國際接軌”與“青年城市”等方向邁進，並設定年度工作目標及計劃。



高雄市議會第三屆第二次定期大會韓國瑜市長施政報告全文如下：



許崑源議長、陸淑美副議長、各位議員女士先生，以及關心高雄市政的市民朋友們，大家好。今天很榮幸率領市府團隊向各位做施政報告。



【前言】



這段時間以來，讓我感觸最深的一句話，就是“勿忘世上苦人多”，所以我要發展庶民經濟，以提振基層民眾的經濟自信。近年來台灣經濟停滯，各行各業與基層民眾的生活越來越辛苦、焦慮，因此我主張“貨出得去、人進得來、高雄發大財”，以期達成“打造高雄・全台首富”的願景。



高雄本身得天獨厚，蘊藏著優越的條件、資源和籌碼，可以成為全台首富，過去卻苦無被發掘的機會，深信高雄有朝一日能成為國際城市，讓更多人看見高雄美好一面。至於如何打造高雄首富，我提出“四個一”的想法，一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，以及一個新材料循環產業園區。這些建設都是當務之急，單靠市府團隊的力量根本不夠，急需中央的支持，如果能儘早實現，將可快速讓高雄經濟脫胎換骨。籲請中央支持，希望各界攜手合作，一同為高雄拼經濟。



【當前施政重點】



明年是推展市政關鍵的一年，因為本府各機關109年施政計劃與預算，首次由新的市府團隊進行研訂與編列，以“打造高雄、全台首富”為施政總目標，希望在兼顧財政穩健與城鄉平衡發展的原則下，逐年朝“首富經濟”、“務實建設”、“樂活社會”、“國際接軌”與“青年城市”等方向邁進，並設定年度工作目標及計劃，循序漸進辦理。期盼未來市府各項施政作為在貴會的監督下，府會合作，全力為高雄打拼。



【首富經濟】



首先，經濟發展是施政最重要的工作，我們積極招商引資，以期帶進實際的經濟動能。



我親自擔任重大投資會議召集人，帶領市府團隊推動招商業務，如遇有投資障礙，立即召開跨局處會議協助解決。近來招商具體成果有頻譜電子總部落成、在地企業鄧師傅興建中央工廠、日月光及華泰等大廠興建高端製造研發大樓等，108年1至8月重大民間投資金額累計1，840億元，新增就業機會預計超過15，300個。



本府依不同目標客層邀請適合的代言人，目前已邀請白冰冰、陳文茜、榮念曾、莊智淵、波特王、Yahoo虎妮、SNOOPY（觀光大使）、利菁等代言人，以及邀請亞洲影后甄珍擔任高雄公益大使。此外，108年1至8月“觀光局”辦理了旗津黑沙玩藝節、美食觀光、七夕愛河水漾嘉年華及推廣軍事觀光等，大幅提升高雄討論度與能見度。



108年上半年高雄旅客住宿人次、住房率、觀光景點旅遊人次皆大幅增加，其中，高雄旅客住宿人次較去年同期成長幅度達21.06%，住房率較去年同期成長9.27%。主要遊憩景點遊客逾1，940萬人次，較去年同期增加成長17.18%。



為迅速掌握產業脈動，了解企業投資需求，本府108年7月成立“高雄市工商發展投資策進會”，由我擔任召集人，邀請學術界、公用事業、製造業等企業家，召開第一次委員會議。

高雄擁有非常多元的農漁產品，目前最迫切的目標是加強高雄農漁產品外銷布局，強化本身產品外銷能量，以深根“南南合作”區域。108年1至8月，農漁（花卉）外銷訂單總額達93.9億元。



推動愛情產業鏈將從相關產業為基礎，進行資源整合，並推動商圈轉型改造及整體行銷。有關愛河畔摩天輪開發案部分，已有外國團隊提供摩天輪企劃案，目前本府就愛河沿岸及港區水岸具開發潛力之土地進行工程、法規、財務與開發方式之綜合評估，已召開說明會對外說明。“觀光局”也以愛情為主題訴求整合各項產業，帶動本市愛情產業經濟發展。



今年是“高雄推動醫療觀光”元年，本府於108年3月召開醫療觀光推動小組第1次會議，接著完成醫療觀光網頁平台建置，召開10次工作小組會議，並推出醫療觀光套裝行程，東南亞首發踩線團於6月蒞臨參訪。108年截至目前本市就醫國際病人為13，058人次，較去年同期成長7%。

