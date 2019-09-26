潮屬各界舉辦國慶酒會　林鄭狀態甚佳頂得住

中評社香港9月26日電／香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立70周年國慶酒會，昨日假港島金鐘香格里拉酒店隆重舉行。行政長官林鄭月娥，中聯辦副主任何靖，財政司司長陳茂波，立法會主席梁君彥，民政事務局局長劉江華，政制及內地事務局局長聶德權，香港潮屬社團總會榮譽會長陳有慶、吳康民，首席會長戴德豐蒞臨主禮，與潮屬各界同仁600餘人歡聚一堂，場面熱鬧。



香港商報網報道，林鄭月娥在致辭時表示，大家聚首一堂能夠凝聚正能量，因此70周年的國慶酒會特別有意義。回顧建國70年以來的崢嶸歲月，一路走來絕非一帆風順，全國上下齊心跨過每一道難關，推動國家經濟騰飛，才取得輝煌的成就。現在國家成為世界第二大經濟體，在國際舞台具有舉足輕重的話語權，祖國興旺，民族振興，身為中華兒女深以為傲。



林鄭指出，香港同潮州淵源深厚、關係密切，商貿往來和人文交流非常頻繁，尤其是開通了高鐵之後，潮港兩地積極參與國家發展中的各種機遇，經濟和社會得以長足的發展。國家正大力推進“一帶一路”及“粵港澳大灣區”建設，潮港兩地應利用兩地優勢，發揮所長，為適應國家的整體發展作出貢獻。



潮屬社團總會會長兼國慶籌委會主席陳幼南在致辭中稱，過去70年，祖國經濟實力、國防科技、體育文化及人民生活水平都發生了翻天覆地的變化，國民經濟穩步發展，人民生活不斷改善，在國際社會中的地位舉足輕重。2019年是國家對世界發揮重大影響力的一年，我們要為國家的發展、香港的繁榮把握好大方向。



他續指，香港回歸祖國22年來，在特區政府和750萬香港同胞的努力下，在中央政府與內地人民的支持下，市場繁榮、貿易活躍、金融發達、旅遊暢旺。可惜近來香港的《逃犯條例》修訂風波引發一些深層次問題，示威活動出現了暴力情況，導致社會撕裂，甚至嚴重破壞香港的國際形象，感到十分痛心。



他透露，潮屬各界不僅在香港發聲，還到十多個國家和地區登報譴責暴力，說明真相。他表示，潮屬各界堅決支持特首和特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，積極參與香港社會政治事務，繼續維護香港繁榮穩定，確保“一國兩制”持續發展，並為祖國的和平統一大業發揮作用。



【花絮】林鄭狀態甚佳“頂得住”



臨近國慶，本來是酒會高峰期，但今因為修例風波，社交活動大受影響，很多都取消了，有些即使舉行，也是人氣不旺，小記過去三個月穿裙子的日子寥寥可數，大部分時間都是民工式的前線裝扮！



昨天晚上是潮州各界的國慶酒會，作為潮州後代，怎麼樣也得捧個埸，到了現埸卻發現人氣十足，氣氛十分熱烈，尤其是作為主禮嘉賓的特首鄭月娥狀態甚佳，更得到一眾來賓的支持，齊喊＂頂得住＂，大家情緒高漲。



傍晚六時許，林鄭和一眾嘉賓一進場，大家就報以熱烈的掌聲，林鄭一改早前低調嚴肅的裝扮，一身亮黃色套裝，加上精心梳理過的髮型，還有一直掛上臉上的笑容，容光煥發，走在一眾黑西裝的男嘉賓中，讓人眼前一亮。

