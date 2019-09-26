北京市台聯邀台北市台澎金馬同鄉會體驗貴州

應北京市台聯邀請，9月17日至22日，台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會參訪團一行24人到貴州參訪交流。 中評社北京9月26日電／在喜迎新中國成立70周年之際，應北京市台聯邀請，9月17日至22日，台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會（以下簡稱同鄉會）參訪團一行24人在貴州，順利完成為期6天的參訪交流活動。參訪團成員們目睹了70年來祖國大陸發展的成果，感受了科技助力貴州脫貧攻堅取得的顯著成效；通過走進苗寨體味苗族特色文化與經濟發展的新面貌，見證綠水青山變“金山銀山”的成功轉型；通過到海峽兩岸交流基地—貴陽孔學堂參觀交流，搭建了京台黔三地開展文化交流的新渠道。在當前兩岸新形勢下，北京市台聯積極主動以習近平總書記對台工作重要思想引領新時代對台工作，通過持續開展同鄉會為代表的品牌項目交流活動，提升在台灣島內的影響力；借助同鄉會在台灣島內具有的獨特優勢，拓展了同島內有關社會組織、各界人士的交流交往，助推深化海峽兩岸融合發展。北京市台聯副會長王慧、顧問鄭大及部分理事隨訪。



台北市台澎金馬各縣市同鄉會總幹事聯誼會會長陳吉森表示，“非常感謝北京市台聯的邀請，在當前兩岸形勢下，我們同鄉會能受到邀請，第十次來大陸做交流，更加深入了解這邊經濟、科技、社會的發展情況，感到十分榮幸。這樣持續性的良性互動，對加深感情，建立更多交流合作的管道，起到了積極作用。我們將把此次活動的所見所聞帶回島內，讓更多的人了解大陸，來大陸交流，增進互信，優勢互補，創造更多的機會共同發展，讓兩岸一家親更親。”



北京市台聯理事林力表示，“我作為台灣霧峰林家的後人，居住生活在大陸，見證了70年來偉大祖國的發展變化。此次與同鄉會的各位鄉親一起到貴州，共同感受到了以互聯網、大數據、人工智能為代表的發展戰略給祖國大陸經濟社會發展、國家管理、社會治理、助力脫貧攻堅等帶來的重大而深遠的影響，對綠水青山就是 ‘金山銀山’的發展理念理解更加深刻。我作為市台聯理事，通過持續參加市台聯組織的同鄉會交流活動，與他們的聯繫更加密切，溝通更加深入，感情更加深厚。立足新時代，我更有信心在市台聯的帶領下，維護兩岸和平，促進共同發展，造福兩岸同胞，助力京台兩地交流交往，貢獻我的綿薄之力。”



（北京市台联供稿）



