“黃師”借題洗腦　煽仇警害細路

中評社香港9月26日電／製考卷誣“警黑勾結”，教局：會作懲處嚴重或釘牌。



香港文匯報報道，再有失德“黃師”被揭於日常教學滲透仇警內容。本月初開學禮曾發生學生涉侮辱國歌事件的保良局何蔭棠中學，昨日被踢爆有教師在自製的中文科中一測驗卷中，借成語填充題誣衊警察“與黑幫暗中勾結”，意圖向學生“洗腦”，嚴重違反專業操守。各界對此強烈不滿，在嚴厲譴責之餘，並發起“一人一信”到學校及教育局投訴。教育局亦表明，該教師的做法不可接受，會跟進及作適當懲處。校方承認測驗卷內容偏頗，並稱絕不認同有關做法，會嚴肅跟進事件，又引述涉事老師“深感悔疚”，承認嚴重錯誤並道歉。



網上昨日流傳一份何蔭棠中學本學年中一級中文科“溫習與評估（一）”測驗卷。在乙部成語填充題的部分，題13的設題開始變得古怪，寫道：“你無憑無據就斷定他先向你襲擊，那分明是＿＿＿，先拿出證據來吧。”題目雖未指名道姓，但從“襲擊”、“拿出證據”等字眼看來，不難令人聯想到近月的暴力衝擊，甚至令人質疑，有人想乘機“教育”學生，日後面對衝突場面時可“學以致用”。



題16就更離譜，竟寫道：“警察表面上維持治安，但實際上卻與黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧，真是＿＿＿＿。”剛才題13還叫人斷定前應“先拿出證據來”，出題者如今竟瞬間“打倒自我”，無憑無據就斷定警察“實際上與黑幫暗中勾結”、“置市民生死於不顧”，肆意利用教材誣衊警察，向學生灌輸失實訊息，借此煽動仇警情緒，行為令人髮指。



測驗卷在網上瘋傳，網民一致批評出題者有辱教師身份，理應嚴懲。“nashwan”表明：“言論自由唔等於可以誣衊！”“seaeagle”狠批：“這個中文老師表面是教中文， 但實際上是與暴徒勾結，置學生道德於不顧，真是可恥。”



民間倡“一人一信”投訴



有家長和民間團體發起“一人一信”行動，要求學校和教育局嚴肅跟進事件。其中一封投訴信範本指，該卷出題老師透過學校考卷散播仇警、不實訊息，嚴重違反教師操守，公器私用，把個人仇恨帶進校園影響及干擾學生，行為可恥，要求教育局嚴明查辦，不能姑息教學操守低劣的教師在教學界荼毒下一代。



校方：絕不接受教師做法



另一予該校校長林少娟的投訴信則提到，散播仇恨言論是任何文明社會不能接受的行為，對有“黑教員”荼毒少年，尤其是中一的幼齡學童，感到極度憤怒。



信件並指，該校早前已經發生不尊重國歌事件，令人懷疑事件並非冰山一角，要求學校馬上解僱涉事教員，重整校風，向同學們和社會發出正面訊息，絕不姑息散播仇恨言論的違法行為。



何蔭棠中學其後發表嚴正聲明，指絕不接受有關老師做法，校方已向出題老師了解，認為該老師設題時偏頗，非常不專業，並引述涉事老師“深感悔疚，並承認嚴重錯誤，就此道歉”。



聲明強調，學校致力保持政治中立，並要求教職員須保持客觀、理性及持平態度教導學生。校方正嚴肅跟進事件，避免類似事件再次發生。不過，聲明卻未有提及該校應有的把關及監督責任。



教育局昨日在回覆香港文匯報查詢時強調，十分重視教師的專業操守，教師的言傳身教對學生有深遠影響，必須謹言慎行，對於未釐清的事實不應妄下判斷，更不可散播仇恨訊息。



局方續表示，已聯絡涉事學校了解情況，認為有關做法不可接受，已敦促校方徹查及嚴肅跟進。另一方面，教育局亦會根據《教育條例》及《香港教育與專業守則》處理，如教師被證實有失德行為，局方會採取跟進行動，作出適當的懲處。情況嚴重者，局方有可能取消其教師註冊資格。