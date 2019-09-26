獨派看韓國瑜碩士論文　對研究結果非常佩服

獨派台灣教授協會召開“韓國瑜市長碩士論文說明會”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文博士論文爭議風波持續，獨派台灣教授協會今天也召開“韓國瑜市長碩士論文說明會”，他們現場也拿出翻印的韓國瑜政治大學東亞研究所碩士論文，題目為《從中共“對台統戰”策略看兩航談判”》，指導教授就是前“國安會秘書長”蘇起。他們也將論文重點標示，台教會會長賴振昌提到，從韓過去的論文內容來看，過去還是反共，但現在卻挺共，應該回頭是岸。



王智盛表示，現在“總統”競選期間，大家互相檢視論文過程，他們檢視韓國瑜論文內容，著重研究主題看法，對於韓國瑜研究結果我們非常佩服。論文的兩個重點是解釋與預測，當時韓國瑜精準預言現今的兩岸關係發展，令人非常佩服，是見解獨到的大預言家。



這本論文是1988年1月完成，論文第一頁寫著論文“考試委員”有蘇起、趙先運，以及蔡英文剛上任時聘任的“總統府”秘書長林碧炤，指導教授蘇起，當時研究所所長是趙春山。



這本論文總共有162頁，台教會表示，他們是去政治大學借閱韓國瑜論文再翻印取得內容。



記者會出席者有台灣教授協會會長賴振昌、南社社長翁銘章、民進黨台北市大安區“立委”參選人謝佩芬、兩岸政策協會秘書長王智盛。



王智盛表示，現在“總統”競選期間，大家互相檢視論文過程，他們檢視韓國瑜論文內容，著重研究主題看法，對於韓國瑜研究結果我們非常佩服。論文的兩個重點是解釋與預測，當時韓國瑜精準預言現今的兩岸關係發展，令人非常佩服，是見解獨到的大預言家。



王智盛說，對於香港面臨的逃犯條例以及一國兩制，韓國瑜30年前的論文內容都有說明，這個說明現在都很震驚，當時應該很震撼。韓國瑜的論文論點跟民進黨現在進行兩岸政策很類似，與蔡英文現在兩岸政策一致。以韓論文內容看起來，應該是支持蔡英文的政策，從論文看起來韓國瑜不是草包，到底這30年怎麼了。