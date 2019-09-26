突破“禁區”！日媒稱日向菲提供軍事援助

來源：參考消息網 中評社北京9月26日電／日媒稱，日本首次打破防衛政策禁區，開始對外提供軍事援助。



日本《產經新聞》9月24日報道稱，日本政府利用政府開發援助（ODA）向菲律賓軍隊提供自衛隊在行動中使用的裝備，體現了2015年制定的《開發合作大綱》精神。



報道稱，《開發合作大綱》由制定於2002年的《政府開發援助大綱》修訂而來。據日本政府高官介紹，原來的大綱把“利用ODA來援助外國軍隊視為禁區”。而《開發合作大綱》明確提出了實施相關援助之際的目的和原則，“如果受惠國軍方或軍事人員投入到旨在（改善）民眾生活和非軍事行動的開發合作（比如賑災），將逐個考慮這些個案，並考慮予以這類援助的規模”。



日媒介紹稱，日本擬向菲軍方提供的生命救助系統由民用品組成，與戰鬥中使用的武器等防衛裝備不同，但提供自衛隊在行動中使用的裝備，意義在於使援助內容有所突破。



2018年以來，日本政府還向菲律賓軍隊無償贈送了海上自衛隊的TC-90教練機等。這是根據2014年制定的“防務裝備轉移三原則”和2017年通過的《自衛隊法》修正案精神而採取的第一項舉措。



日本《產經新聞》23日獲悉，日本政府正在協調以政府開發援助（ODA）形式向菲律賓軍隊提供自衛隊使用的生命救助系統。這將是2015年制定的規定ODA基本方針的《開發合作大綱》允許非軍事目的援助他國以來，日本政府首次以ODA形式對外提供自衛隊使用的裝備。為確保菲律賓軍隊有效運用這些裝備，自衛隊還將提供“能力構建援助”。



報道稱，日本自衛隊吸取1995年阪神大地震的教訓，引入了生命救助系統。該系統的裝備都是災害發生時保障72小時內救助生命的應急措施所需要的器材，具備從搜索救助到搬運傷員的一系列功能，還可以裝入集裝箱進行直升機和車輛運輸。



在此之前，今年7月，海上自衛隊“出雲”號航母在訪問菲律賓時，自衛隊員在艦上向菲律賓70多名軍人展示和介紹了生命救助系統。那也成為人道援助和災害救援領域“能力構建援助”的一環。

