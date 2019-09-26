消毒？綠委：沒有一個邦交國是綠燈

綠委王定宇。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月26日電（記者 洪德諭）美國聯邦參議院當地時間25日通過《台北法案》，民進黨“立委”王定宇今日受訪表示，此法案比預期更快通過，應與索羅門群島、吉里巴斯與台灣斷交有關，除了感謝之外，包括先前通過的《台灣旅行法》、《國防授權法》都希望能產生實質案例。



至於“國安會”昨示警，台灣年底可能再斷1至2個邦交國，王定宇則認為，“國安會”講得保守，面對中國的外交攻勢，沒有一個邦交國可用綠燈表現。



美國聯邦參議院外交委員會當地時間25日通過《台北法案》，王定宇表示，目前美國國會有2個跟台灣非常直接相關的法，分別是《台北法案》、《台灣保證法》。《台北法案》是美國授權美國政府必須對全世界跟台灣有邦交或是沒邦交的國家，如果降低對台灣外交條件，美國有責任啟動美國補助以及工具協助台灣維持，《台灣保證法》則是牽涉到軍事交流合作與台美互動的基礎。



談及兩個法案的進度，王定宇則說，本來以為《台北法案》會比較慢，但在所羅門群島與吉里巴斯與台灣斷交下，讓參議院願先通過，接下來再經眾議院與美國總統特朗普簽核等程序。



至於“國安會”示警研判大陸年底前有可能再斷台灣1至2個邦交國，王定宇則說，“國安會”講得保守了，台灣現在15個邦交國，每個國家面對中國的外交攻勢，沒有一個邦交國用綠燈表現。



王定宇接著說，除了邦交國之外，台灣跟主流國家包括美國、日本、歐洲等互動，如何確保經濟交流，這部分是另一個外交戰場，台灣這幾年有進展，也使得在邦交國的維持比較困難些。