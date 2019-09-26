蔡賴928黨慶見面？蔡：適當時提最佳組合

蔡英文受訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月26日電（記者 黃文杰）針對民進黨28日即將召開全代會及黨慶活動，是否有機會看到前“行政院長”賴清德與蔡英文同台？“蔡賴配”是否已經成熟？蔡英文上午到桃園出席世界台灣總會年會受訪表示，還是維持一樣的答案，在最適當的時候會提出最佳的人選組合。



2019年世界台商總會上午在林口體育館舉行第25屆年會，總會成員包括北美洲、亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、中南美洲及青商會等商會，共計1千3百人共襄盛舉，蔡英文上午蒞臨致詞，會後接受媒體採訪，



媒體問到，賴清德昨北上被媒體問到蔡賴見面，賴說見面沒有問題，跟賴會面在什麼時候？9月28日黨慶有可能嗎？“蔡賴配”是否露曙光？



蔡英文表示，她的答案還是一樣，第一、我們黨內團結沒有問題，第二、跟賴清德的溝通也沒有問題，第三、我們在最適當的時候會提出最佳的人選組合。



另外，針對府發言人室諮議林家如在專機上面買了37條菸，媒體也詢問蔡英文看法，因為也是超量。



蔡英文說，機上購買免稅菸品，跟司法機關調查的走私菸品案，這兩件事情，是不同的性質，昨天檢方也說明了。現在司法調查是針對9,700多條，這涉及刑事責任的調查。至於飛機上的免稅商品，或是免稅菸品，不在刑事的追訴範圍，它沒有涉及到刑事的責任，但是在行政罰上面，有必須要進行懲處，相信主管機關會做相關調查並進行懲處。