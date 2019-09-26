蔡英文透露寫博士論文聽什麼歌

蔡英文參訪KKBOX。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文博士論文遭到質疑，她今天在臉書以不同形式澄清外界疑慮，她提到25日參訪音樂串流平台KKBOX，並接受KKBOX《速爆音樂台》的訪問，跟聽眾分享她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，蔡印象特別深刻的是Sheena Easton的〈For your eyes only〉。她表示，因為寫論文時，Sheena Easton是當時最有名的歌手，收音機打開，最常聽到她的歌。



府方表示，蔡英文25日下午前往在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX進行產業參訪，關心台灣的流行音樂產業，並由KKBOX的總裁李明哲全程為蔡英文簡報與導覽。“經濟部”林全能次長、“文化部”彭俊亨次長也陪同蔡出席。



發言人林鶴明表示，蔡英文接著參觀KKBOX的員工辦公室，體會“一邊聽音樂、一邊上班”的工作環境。參觀途中，蔡受到員工熱情的歡迎，還有員工送上親手製作，繪有蔡英文Q版人臉的糖霜餅乾。蔡也在李明哲的介紹下，了解KKBOX員工平日工作的情形。



蔡英文參訪的尾聲與上百名員工互動，玩猜歌遊戲，也接受員工的樂團名稱大考驗，茄子蛋、草東沒有派對、LEO王、9m88，時下最流行的樂手全都入考題。最後，她分享參訪心得時也表示，很羨慕在這樣環境工作的年輕人們。