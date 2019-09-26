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哈佛大學排名第一的課程竟是“它”
http://www.CRNTT.com   2019-09-26 12:09:01


　　在世界著名高等學府哈佛大學，排名第一的課程，不是時髦的經濟學課程，也不是實用的法律課程，而是泰勒·本·沙哈爾博士的幸福課。

　　我們來到這個世上，到底追求什麼才是最重要的？

　　塔爾博士堅定地認為：幸福感是衡量人生的唯一標準，是所有目標的最終目標。

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　　什麼是積極心理學

　　1.成功最重要的兩點：

　　一是自信，強烈的願望，相信自己能成功；二是好奇，多問問題。

　　2.最重要的往往是常識，大道至簡。

　　做減法比做加法讓心靈成長更快，複雜之後的簡單才是真簡單。

　　3.我們大多數時間花在外部，關照自己的時間太少了。

　　關照自己和沉默有關係，多給自己一些沉默的留白，對於生活、工作、修身都很重要。語言信息的交流並不是教與學的全部，沉默是學習的必要環節。

　　4.信息的解讀比信息本身更重要。

　　information如同填滿一個容器，而transformation如同改變這個容器的形狀。2為什麼要學習積極心理學

　　1.問題締造現實，你的關注點影響你的認知。

　　感謝和追求那些美好的事物，美好的事物也會回報你。

　　2.從普通變得不普通，你需要：

　　適應力強、有榜樣、有助人行為、關注優勢承擔責任。

　　3.預防困苦最有效的方法：

　　不管是抑鬱還是焦慮，實際上是專注於培養積極心態。
 


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