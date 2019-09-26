專家：中國進入“兩棲攻擊艦加航母”新時代

中國兩棲攻擊艦首艦下水。圖片來源：解放軍報 中評社北京9月26日電／9月25日上午，中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行。中國海軍正式迎來兩棲攻擊艦這一新艦種。這一消息迅速引發境外媒體高度關注，台媒更是顯得有些“坐立不安”。兩棲攻擊艦用途多樣，既可以承擔兩棲攻擊任務，也能完成救災、人道主義援助等多樣化軍事任務。《環球時報》報道，中國軍事專家李傑表示，下水儀式這個節點意味著中國進入兩棲攻擊艦+航母的新時代。



首艘兩棲攻擊艦舉行下水儀式



據中國官方媒體25日報道，中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式當天在上海舉行。在官方消息中並沒有對這艘由中國自主研製、具有較強兩棲作戰和執行多樣化任務能力的戰艦性能參數進行詳細報道，只是稱“下一步該艦將按計劃開展設備調試、系泊航行試驗等工作”。



實際上，官方發布舉行下水儀式消息前，中國海事局網站發布的一則禁航通告就引發關注。該通告稱，2019年9月26日11時30分至13時00分，滬東中華造船（集團）有限公司浦東側船塢至浦東側4號碼頭前沿水域，船塢向上游500米、向下游1000米，向浦西側350米水域禁止通航。



首艘兩棲攻擊艦的下水儀式迅速引發外界關注。俄羅斯衛星新聞網25日報道稱，該艦可以搭載幾十架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。報道稱，中國的兩棲攻擊艦，將成為“現有兩棲攻擊艦中最大的型號之一”。



對於大陸海軍的新型兩棲攻擊艦，台灣媒體也是高度關注。中時電子報刊文稱，大陸首艘兩棲攻擊艦建造進度迅速。艦艇建造時運用巨型總段建造技術，在建造之前先完成預舾裝，管線、基座與閥門等大都已安裝到位，因此建造較快。



文章稱，這種兩棲攻擊艦是維護大陸海外利益的重要武器，它搭載大型直升機與登陸艦艇的功能，可能會扮演比航母更重要的角色。以目前美軍使用的經驗來看，在海外部署時，兩棲攻擊艦都部署在最前端。



當天，台“立法院”邀請“防長”嚴德發進行業務報告，對於“立委”提問台軍針對大陸兩棲攻擊艦的掌握情況，嚴德發回應說，台軍“都有掌握”。在回答該艦對台灣有什麼影響、其集結出海到台灣需要多少時間時，嚴德發表示，該型兩棲攻擊艦屬於登陸作戰一環，一定有影響，但“我們不會讓它過來”。台灣“聯二”情報次長陳國華在答覆質詢時表示，台軍注意大陸這款兩棲攻擊艦已經很久了，大陸投送兵力朝遠洋發展，都在台方評估中。不過，大陸部隊訓練與集結，需要相當長時間。如渡過台灣海峽，以時速約25節推算，至少需要一天時間。



兩棲戰艦中的大哥大

