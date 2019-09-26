環保新猷 鉛酸電池回收中心啟用

中評社香港9月26日電／本港年棄逾二萬噸汽車常用的鉛酸電池（WLAB），今起回收有門路！全港首間專門回收鉛酸電池的香港電池回收中心昨日啟用，憑先進全自動化技術，將廢電池“轉廢為材”，並減少化學廢料污染土壤和水源生態系統。另外，全港首間塑膠回收廠昨亦正式動土，料明年第三季落成，每年可處理3.5萬公噸膠樽。



鉛酸電池常用於車輛、流動機械，甚至用作數據中心、樓宇後備電源，其成分主要為鉛、鏹水和塑料，優點是安全穩定，及具有超過80%的再利用率。香港電池回收中心主席龐傑稱，本地以往主要依靠堆填或出口處理廢棄的鉛酸電池，一旦處理手法不恰當，可令鏹水等有毒化學廢物，污染農田等土壤和水源生態，長遠更影響農作物收成。



位於屯門環保園的香港電池回收中心昨日啟用，龐傑指中心投資數千萬元，佔地一萬平方米，每年可最多處理五萬噸鉛酸電池，但不能處理鋰、鹼、鋅等普通電池。他續稱，以聯合國估算發達地區人均每年棄置三至四公斤鉛酸電池，推算香港每年鉛酸電池棄置量達逾二萬噸。中心可處理全港鉛酸電池，但回收具一定難度，包括不法商人非法處理及走私鉛酸電池，以此圖利等。



塑膠回收新廠明秋落成



另外，同樣位於環保園的塑膠回收廠“塑新生”昨日動土，預料明年第三季落成，每年可處理3.5萬公噸廢膠樽。回收廠代表麥程輝表示，設施預期每日可以處理超過100噸廢膠樽，當中約三分之二為PET塑料，其餘則是HDPE塑料。麥程輝稱，設施將把廢膠樽，轉化為可達準食品級的膠料，以供高品質消費或工途製品作原材料使用，既可延長可重用塑膠壽命，並避免塑膠疫送往堆填區或流入海洋。



（來源：大公報）