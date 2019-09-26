中評現場：綠官員在台商年會開口唱“國歌”

世界台商總會召開年會，大會維持慣例唱“國歌”，台上包括蔡英文、僑委會委員長吳新興（中）及鄭文燦都有開口。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月26日電（記者 黃文杰）世界台灣商會聯合總會一連三天，在桃園召開年會，蔡英文不僅每年親自出席致詞，身為“地主”的桃園市長鄭文燦更是傾全力協助，會場到處可見真人比例的人形立牌，熱情歡迎，處處展現綠營跟世界台商會的友好，互動之熱絡，遠遠強過與大陸台商關係。



世界台商總會上午在桃園龜山的體育大學體育館舉行第25屆年會與第三次理監事會議，超過1300位台商齊聚，重頭戲是推選下屆新任總會長。



不過大會開幕按照慣例，全體起立唱“國歌”，台上包括蔡英文、“僑委會委員長”吳新興、鄭文燦等人，以及外貿協會副董事長莊碩漢、海基會董事長張小月、“國策顧問”前“僑委會委員長”張富美等綠營官員，看到“張口”，大會還挑選播放“國小版”影片，歌詞加上注音符號，當播到“吾黨所宗”，蔡還回頭看螢幕。



蔡英文對於世界台商總會給予高度肯定，強調台灣經濟成長已展現動能，今年台商回台投資將超過新台幣6000億元，再加上外資加碼投資，已成投資大爆發的時代。



蔡英文提到“台商一卡皮箱闖天下”的精神，在國際處境困難的當下，台商們展現打拚精神，台灣永遠是孕育台商們成長的家。



鄭文燦提到，桃園市首次以主辦城市身分，邀請舉辦台商總會年會，代表台灣、桃園和台商聯繫更緊密，熱情歡迎台商夥伴們回家，也讓“桃園挺台商，台商挺台灣”。



民進黨執政後，積極爭取世界台商總會認同，並提供很多支援。可以看到綠營在2020大選之前，對世界台商總會下的功夫特別深。



尤其透過總會長期推動“境外資金回台投資條例”立法，“境外資金匯回管理運用及課稅條例”（俗稱海外資金匯回專法）在8月15日上路後，合計匯回資金規模近8億元。海外資金匯回專法為期2年，實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至 10%，匯回後若進行實質投資，可享減半優惠稅率。



身為世界台商總會的輔導單位、“僑委會委員長”吳新興致詞最後，不忘提到“預祝蔡英文明年1月11日心想事成”，還對著台商連問兩次“好不好”，全場掌聲。



世界台灣商會聯合總會（WTCC）於1994年成立，由各國台商聯合組成，在全球六大洲、75國、187個地區商會，計有超過4萬家台商企業，為海外最大規模的台商組織。



世界台灣商會聯合總會成立宗旨在促進海外台商企業發展，會員交流，提昇台商社會地位外，更扮演著政府在海外最佳的外交。