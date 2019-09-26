市民郵輪碼頭唱國歌 祝“祖國生日快樂”

約340名香港市民昨日聚集在啟德郵輪碼頭，一邊揮舞國旗和區旗，一邊高唱國歌，祝賀祖國生日快樂/中新社 中評社香港9月26日電／即將迎來中華人民共和國成立70周年，香港中華文化總會昨日下午發起在啟德郵輪碼頭唱國歌活動，逾300名市民參與。他們一邊揮舞國旗和區旗，一邊高唱《義勇軍進行曲》和《歌唱祖國》，並高呼“祖國生日快樂”等口號。有參與活動的愛國人士回憶起暴徒燒國旗的畫面時，一度哽咽，她認為，所有愛國者都不能再沉默，應勇敢站出來。在港從事金融業的青年認為，港青的事業發展不能沒有祖國這一靠山，希望未來可與內地青年攜手共同建設國家。



劉太手舉五星紅旗，與眾人齊唱國歌，她坦言自己是香港社會沉默的大多數的一分子，心中湧動著一股愛國之情，但礙於近期緊張的社會氣氛，苦於無從表達。此次能與一眾市民一起將心中的愛國之情表達出來，她感到非常開心。



所有愛國者應勇敢站出來



在談及暴徒的燒國旗、塗污國徽劣行時，劉太一度哽咽，她直斥是漢奸所為，國旗及國徽是國家的象徵，無論如何，都不應對其進行污損和踐踏。她認為，所有愛國者都不能再沉默，應勇敢站出來。



王先生是土生土長的香港人，從事金融業，經常去內地出差工作。他受訪時說，由於工作原因，自己較為了解內地發展現狀，以金融業為例，正是有國家的大力支持，行業才有更多機遇。王先生強調，香港是中國的一部分，經濟發展離不開國家的支持。他直斥，有人竟在香港舉起其他國家的國旗搞事，實屬愚蠢無知。



（來源：大公報）