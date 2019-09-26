譚耀宗唐英年撐《禁蒙面法》

中評社香港9月26日電／蒙面暴徒有恃無恐，社會上呼籲盡快設立《禁蒙面法》的呼聲愈來愈高。昨日多名政界人士表示，《禁蒙面法》可增加對犯罪分子的阻嚇性，在世界各地均行之有效，如今面對不斷升級的暴力行動，政府有必要認真研究相關立法。



隱藏身份增檢控難度



全國人大常委會委員譚耀宗接受《大公報》訪問時表示，現在很多暴徒都利用蒙面隱藏身份，增加檢控的難度，但不少情況都顯示，“他們一旦被摘了口罩後，整個人就會軟下來，如果法律規定在某些場合不允許戴口罩，相信參與暴亂的人數會大大減少。”相反，若無此法，便會對有關犯罪分子缺乏阻嚇性，相當於變相縱容犯罪，過去幾個月的情況已充分說明這一點，所以政府有必要對此加以研究。



譚耀宗指出，現時設立《禁蒙面法》主要有兩個途徑，其一是通過引入“緊急法”來設立《禁蒙面法》，此法可在短時間內完成，對控制現時的亂局有幫助；其二則是政府將該法案提交立法會審議，但須時較長，且充滿不確定性因素，“但無論是哪一種方法，政府都必須認真研究，今次事件拖那麼久，就是因為沒有阻嚇性。”



全國政協常委唐英年昨出席活動後表示，“蒙面等於在家中對電腦打遊戲機上網一樣，沒有真面目，也沒有身份，在這情況下，有很多言行都可不負責任。”他認為，《禁蒙面法》在世界上不同地方都行之有效，對維持社會治安有幫助，因此原則上會支持本港立有關法例，至於具體如何立法，則應由行政機構與立法機構一起討論。



唐英年說，對近期暴力示威引起的社會動盪感到焦慮，認為香港如果能夠避開中美貿易摩擦引起的經濟下行壓力，卻避不開內部矛盾，將是非常可惜的一件事，故強調若暴力不斷升級，當局有必要推出新法例應對。



（來源：大公報）