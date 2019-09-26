“國安會”抹紅？柯文哲：這也是一種沉淪

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）針對“國安會”日前報告指出中國大陸對台政治操作，包括拉白打綠，劍指台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的味道濃厚，柯26日受訪時酸，乾脆上面寫輔選會報就好了！他嘆道，唉，這也是一種沈淪。媒體追問“國安會”報告是國家機器在抹紅你嗎？柯則不再多談，轉身上樓出席揭牌活動。



“國安會”23日召開會議，提出“中國升高對台威脅與介選之綜合研析”專案報告，並指出中國對台政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈等，劍指柯文哲與台灣民眾黨的味道濃厚。



柯文哲26日出席“台北市松山區安平慈悲關懷社區”揭牌記者會，除了推廣老人福利政策外，也順便拉抬民眾黨的小雞聲勢，包括參選台北市第七選區（信義、松山）的北市府前社會局機要，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳，及參選台北市第八選區（文山、中正）的市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松都出席活動。



柯文哲會前受訪時，被問到“國安會”這份報告是不是把你貼紅標籤？柯酸說，乾脆上面寫輔選會報就好了啊！媒體追問，“國安會”是不是要把你打成中共同路人？柯文哲嘆道，唉，他覺得這也是一個沈淪。



被問到中國大陸有利用第三勢力影響2020大選嗎？柯文哲強調，大陸從1996年就很想介入台灣選舉，但每一次都槓龜、越幫越忙，他們應該也學乖了。柯也說，大陸現在對台灣的選舉應該是睜大眼睛看，但也不太敢出手，因為就以前的經驗，每次介入每次都反效果。