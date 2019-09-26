林鄭：港與國家同發展共繁榮

中評社香港9月26日電／香港友好協進會（友協）昨日於灣仔會展中心舉行“慶祝中華人民共和國成立70周年酒會”，全國政協副主席董建華、行政長官林鄭月娥、中聯辦主任王志民、外交部駐港公署特派員謝鋒、駐港部隊副政委陳亞丁及中聯辦副主任譚鐵牛等共同出席。林鄭月娥表示，在過去70年的進程中，香港與國家一同發展共享繁榮。全國政協常委、友協會長唐英年強調，友協會繼續維護“一國兩制”，堅定支持行政長官和特區政府依法施政。



酒會高朋滿座，友協首長陪同一眾主禮嘉賓與部分行政會議成員、立法會議員，以及數百名各界知名人士共賀國慶。林鄭月娥在酒會上致辭時表示，香港在新中國成立70年的進程中，與國家的發展唇齒相依、緊密相連。我們不止是“見證者”，也是“參與者”；不止是“貢獻者”，也是“受惠者”，“可以說是與國家一同發展，共享繁榮”。



林鄭月娥指出，國家70年代開始改革開放，大批香港企業家和商人率先到內地投資，為內地帶來資金、人才，並提供了管理經驗、專業服務和國際聯繫等；與此同時，香港的廠商把握內地製造業起飛的契機，把製造業生產線北移到珠三角地區，使香港成功轉型成為內地連接世界市場的重要橋樑，並建立和鞏固了香港作為國際商貿、物流、航運、金融和專業服務中心的地位。



回歸以來，香港在“一國兩制”的雙重優勢下，繼續享有“背靠祖國、面向世界”的獨特優勢。未來香港將會在國家深化改革開放中繼續擔當重要角色，並會積極把握粵港澳大灣區建設和“一帶一路”建設等國家重要發展戰略帶來的機遇，在貢獻國家發展的同時，促進自身的經濟發展和產業多元化。