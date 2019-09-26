私菸私錢說不清　藍委轟：司法變民進黨的

藍委李彥秀接受訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月26日電（記者 倪鴻祥）民進黨“立委”陳明文日前在高鐵上遺落現金新台幣300萬元案持續發酵，“法務部長”蔡碧仲昨天在“立法院”財政委員會上反質詢引發爭議。多位中國國民黨“立委”今天上午紛紛批評陳明文別再拖延不說清楚，蔡碧仲應下台，同時也質疑民進黨除了私菸案還有私錢，民眾不知道民進黨會私到什麼程度、司法變成民進黨的，已無正義可言。



陳明文遺失新台幣300萬元事件被前“立委”林國慶等人告發涉及違反洗錢防制法等罪，“金管會主委”顧立雄、“財政部長”蘇建榮、“法務部”政務次長蔡碧仲、高鐵董事長江耀宗等人昨天在財政委員會專案報告並接受質詢時，蔡碧仲反質詢“立委”，引發藍綠吵成一團，藍營重批蔡是“爛官”。



“立法院”上午舉行院會，就審計長被提名人陳瑞敏進行人事審查，藍委們對此紛紛批出批評。



陳學聖表示，陳明文在高鐵遣失300萬有太多疑點，為何不一次把話說明白？事情拖這麼久，還要專管金流的“法務部次長”蔡碧仲出來護航，實在令人起疑。陳應交待清楚、蔡碧仲已不適任應下台，民進黨若不處理好，對民進黨反貪形象傷害很大，因為以前有陳水扁、現在有陳明文，除了私菸案還有私錢，民眾不知道民進黨會貪腐到何時？私到什麼程度？



林奕華指出，陳明文一直在改變300萬來源的說法，這樣當然就是有鬼，怎麼會有人在高鐵上掉300萬？這不是政治事件，尤其現在正值選舉敏感時期，兩應交待清楚，可是相關官員昨天幾乎都替陳明文護航，而非公佈實情，感覺像是民意代表，完全不顧行政中立，這事檢調一定要查個水落石出。



李彥秀認為，外界對民代的財產來源不明，事實上是有疑問的，民代誠實交待是解決疑問的最好方法， 但陳明文一直在找不同的理由解釋300萬的來源，這不是在騙小學生、睜大眼睛在騙所有人嗎？連“法務部次長”都在護航，司法變成民進黨的，已無正義可言。