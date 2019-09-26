內地作堅強後盾 香港定能再創輝煌

中評社香港9月26日電／在新中國成立70周年之際，“‘一帶一路’與大國外交70年”高峰論壇暨“‘一帶一路’與中國邊境城市”圖片展，昨日在香港饒宗頤文化館舉行。資深外交官、知名國際關係學者及研究專家聚集一堂，共同研討中國外交70年來的發展與成就，展望中國特色大國外交的前景與未來。



論壇由聯合出版集團、世界知識出版社、新華社《環球》雜誌合辦。中聯辦副主任楊健，外交部駐港副特派員趙建凱，中聯辦宣傳文體部副部長羅江等出席開幕典禮。



聯合出版集團董事長傅偉中在開幕禮上致辭表示，香港現正經歷一場前所未遇的挑戰與風暴，香港從來都是中國的神聖領土，相信當香港遭受痛苦和煎熬時，沒有哪個國家會比祖國更心疼香港、希望香港繁榮穩定、政通人和、“一國兩制”行穩致遠。“兄弟齊心，其利斷金”，香港必定會闖過難關。



世界知識出版社董事長蘇文表示，70年來新中國外交高舉獨立、自主、和平、合作的旗幟，與時代世界同行。香港作為中國唯一無二的窗口和平台，有中央政府和內地同胞作為堅強的後盾，一定能融入國家發展中，找到新航向，再創新輝煌。



新華社亞太總分社副社長胡創偉介紹，去年下半年，新華社《環球》雜誌組織記者赴12座中國邊境城市，用生動的故事和圖片展現了這些處於“一帶一路”節點城市的發展變化。他指，正是由於新中國成立以來，中國邊境地區較長時間保持了相對穩定的局勢，才有了發展的空間和時間，才有了今天美麗富饒的中國邊境城市群，“這一點，放到其他地方或城市，也同樣適用。”