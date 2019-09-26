中國赴南蘇丹維和工兵醫療分隊完成輪換交接

中評社北京9月26日電／9月23日，隨著兩批任務分隊指揮長在裝備物資交接清單上簽字，中國第9批和第10批赴南蘇丹維和工兵、醫療分隊指揮權順利完成交接。



連日來，兩批維和官兵對車輛機械、武器裝備、物資器材、營產營具、醫藥器械等多項內容進行了交接，並圍繞任務區當前安全形勢、遂行任務的注意事項和經驗技巧進行了細致交流。



來源：解放軍報