韓當選吃安眠藥才能睡？韓辦：歡迎柯一起選

韓辦發言人何庭歡。（中評社 張嘉文攝） 韓辦發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲25日接受專訪時提到，他無法想像中國國民黨2020參選人韓國瑜當選狀況，可能要吃安眠藥才能入睡，第一個月台灣安眠藥的使用量一定會大幅上升。韓辦發言人何庭歡今天對此回應表示，相信民主選舉是民眾共同決定的結果，如果柯文哲這麼擔心，歡迎他一起來參選，畢竟黨主席跟當名嘴還是不太一樣的。



何庭歡今天在國民黨中央黨部一樓接受媒體聯訪，針對時事議題回應時作出以上表述。



媒體詢問韓國瑜陣營對於國民黨要慰留鴻海創辦人郭台銘留在黨內一事的看法，何庭歡說，尊重黨中央決定，跟郭的部分還是持續在連絡，如果有確切消息會跟大家公布。



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何庭歡表示，韓國瑜和朱立倫有相當順暢的溝通管道，互動也熱絡，也有共同目標希望在2020國民黨重返執政，下架蔡英文，韓的副手部分正密切透過徵詢，也要尊重當事人意願，等確認後會再向外說明。



至於台灣教授協會今天針對韓國瑜的碩士論文的評論，何庭歡說，事實上韓國瑜反對一國兩制，和其兩岸路線的主張一直沒有改變過，論文跟其主張理念都一樣，兩岸需要有穩健務實的大陸政策，重點更要捍衛“中華民國”，堅定台灣自由民主，且不影響台灣人民生活。