幾億人都錯了　這樣散步加重動脈硬化

街邊健步走不安全，還會讓血管硬化。



英國帝國理工學院研究人員組織了119位60歲以上志願者，參與了一項散步健康的調查。結果發現：無論健康與否，沿牛津街（繁華的馬路邊）散步者肺功能改善微弱，動脈硬化狀況甚至惡化。只有在公園散步的志願者，肺功能改善，動脈血管軟化的作用才顯著，效果持續到散步後26小時。



1 常在街邊走，血管要硬化



飯後散步，是我們很多朋友堅持不懈的一項運動。但是今天要提醒大家了，國際上出來一個研究，如果還不注意，可能你越走越動脈硬化了。



英國帝國理工學院研究人員組織了119位60歲以上志願者，參與了一項散步健康的調查。結果發現：



無論健康與否，沿牛津街（繁華的馬路邊）散步者肺功能改善微弱，動脈硬化狀況甚至惡化。牛津街是倫敦繁華的商業區，馬路上通常只有燒柴油的公交車和出租車通行。



只有在公園散步的志願者肺功能改善、動脈血管軟化的作用才顯著，效果持續到散步後26小時。



該研究發表於國際醫學類權威雜誌英國《柳葉刀》。



因此，提醒全健走族們：在馬路上鍛煉幾乎無益於身體健康。如果人們不能找到一片綠地或公園鍛煉，那就在室內運動吧。



2 街邊暴走，不安全、不健康



街邊健步走，甚至是集體健步走是不少中老年人的習慣，一方面大家都在一起，方便交流感情，另一方面，確實可能沒有那麼大的公園方便行走。但其實，街邊走的壞處很多時候是大於那一點點鍛煉帶來的好處的。



01 不安全



2018年7月8日山東臨沂健跑隊因為在機動車道上（正在維修）與出租車發生碰撞的事故，導致1死2傷的悲劇發生。



02 不健康



此外，呼吸著不同質量的空氣，進行健步走鍛煉，給健康造成的影響也截然不同。



北京大學公共衛生學院勞動衛生與環境衛生學系張金良教授分析到：



“在馬路邊，由於受機動車尾氣的影響，空氣中可吸入顆粒物、一氧化碳、氮氧化物等濃度都較高。



長期吸入，可以影響人的呼吸系統、免疫系統和心血管系統。例如，呼吸道刺激、反覆發生的呼吸道感染，使很多慢性病加重。”

