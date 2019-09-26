柯文哲左嗆韓違背市民承諾　右打蔡黨政不分

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲26日接受媒體訪問時，分別回應韓辦與民進黨新潮流台北市議員簡舒培的問題，只見柯文哲左舉自己“維持跟市民的承諾”嗆中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，右酸“請蔡英文親自示範黨政分離”，十足十地展現自己“不選的最大”，開始拾起砲火批藍批綠。



柯文哲日前接受電視節目專訪時，被問到若韓國瑜當選“總統”，台灣會是什麼狀況？柯則表示，第一個月台灣安眠藥的使用量一定會大幅上升，但如果蔡英文勝選連任則是“吃鎮定劑就夠了”。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡則回應，柯若擔心，歡迎一起參選2020，“畢竟當一個黨主席與名嘴是不太一樣的。”



柯文哲26日出席“台北市松山區安平慈悲關懷社區”揭牌記者會，除了推廣老人福利政策外，也順便拉抬民眾黨的小雞聲勢，包括參選台北市第七選區（信義、松山）的北市府前社會局機要，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳，及參選台北市第八選區（文山、中正）的市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松都出席活動。



柯文哲會前受訪時，被問到韓辦的回應，柯文哲笑著回嗆，哎唷，他就是不敢。沒有啦，他覺得還是儘量維持跟市民的承諾，不要中途落跑去選啦。媒體追問不敢選的原因，柯強調，還是有跟市民的承諾啊。



至於吃鎮定劑比吃安眠藥好一點？柯文哲苦笑說，安眠藥跟鎮定劑也差不多啦，今天有其他問題可以問了嗎？

