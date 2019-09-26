美眾院對特朗普啟動彈劾調查　

當地時間2019年9月25日，美國紐約，聯合國大會期間，美國總統特朗普出席新聞發布會，回應白宮公布與澤連斯基的通話記錄，特朗普還表示，他沒有威脅任何人，否認自己曾向烏克蘭總統施壓。（來源：東方IC） 中評社香港9月26日電／美國國會眾議院議長南希·佩洛西24日宣布對總統唐納德·特朗普發起彈劾調查，指認後者濫用總統權力施壓他國，尋求對方協助打壓總統競選對手。



特朗普否認施壓，指認彈劾調查是“獵巫”。



【指認背叛】



佩洛西24日與民主黨籍國會議員舉行閉門會議，會後宣布對特朗普啟動彈劾調查。這名民主黨籍眾議長說：“特朗普的行動顯露不光彩事實，總統背叛他的橢圓辦公室、背叛我們的國家安全，背叛我們選舉的公正性。”



佩洛西所提特朗普的行動，由一名美國情報系統官員告發，內容是特朗普今年7月25日與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基通電話時，以大約4億美元軍事援助為籌碼，要求烏方調查美國前副總統、民主黨人喬·拜登父子的“黑料”。



拜登是2020年美國總統選舉的熱門競選人。



與澤連斯基通話幾天前，特朗普下令凍結那筆對烏克蘭軍事援助，而後重新放行。



佩洛西說：“總統必須承擔責任。沒有人能夠凌駕於法律之上。”