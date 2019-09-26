韓粉高雄議會旁聽　一路嗆綠議員爆口角衝突

旁聽民眾拿出“認真問政麥擱亂啊”等標語嗆民進黨，並比出倒讚手勢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天到高雄市議會施政報告後接受民進黨黨團質詢，也湧入近百名韓粉到3樓旁聽並用標語嗆民進黨，且民進黨團質詢時，許多挺韓支持者相當不滿比出“倒讚”，在民進黨團跟國民黨團在場內推擠時，更有韓粉看不下去，情緒激動拍打窗戶，表達強烈抗議。甚至結束質詢後，民進黨議員在一樓還被民眾嗆聲，造成口角衝突。



韓國瑜今天上午到高雄市議會進行施政報告，緊接著是民進黨團質詢時間，民進黨議員準備“辭市長放過高雄”大型看板，另外準備一張大張“辭職書”立牌要上前遞給韓國瑜，國民黨團也群起而上阻止，“職辭書”也被國民黨議員折爛，雙方展開推擠，由於衝突無法停止，主席乾脆裁示休息五分鐘。



議事廳3樓今天也湧進約百名韓粉及支持者到場力挺韓國瑜，擺出“市長加油”、“施政最有感力挺韓市長”，更拿出“認真問政麥擱亂啊”等標語嗆民進黨。



民進黨團質詢時，許多挺韓支持者不斷比出“倒讚”，吸引許多媒體注意。而民進黨團跟國民黨團在議事廳推擠時，更有韓粉大力拍打3樓觀禮席的玻璃窗，表達強烈抗議及不滿。



民進黨團質詢後開記者會時，被外圍民眾嗆聲，又在一樓大廳跟民眾起口角爭執，許多民眾也高喊“民進黨下台”，透過警方制止才平息衝突。