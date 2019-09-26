美國人成全球首富，瑞士網友“不在乎”　

“瑞士人不再是世界最富有的人！”據瑞士《一瞥報》25日報道，由德國保險業巨頭安聯保險發布的2019全球財富報告顯示，去年全球家庭財富較前一年略為縮水。美國人超越瑞士人，成為全球最富有的人。



今年的全球財富報告排名對象包括全球53個國家及地區。財富範圍包括銀行存款、退休金、股票投資，但未計入家庭持有的房地產。報告稱，去年這些工業和新興國家及地區的金融資產首次同時下降，是2008年金融危機以來首次。



安聯保險專家認為，財富下降的主要原因有：各地區都處於危機中，如歐洲面臨英國“無協議脫歐”、德國經濟衰退、意大利政局動蕩、法國“黃背心”運動等，中美貿易戰也有較大影響；此外，各國貨幣政策趨緊，去年全球股票價格下跌了約12%等。



報告顯示，去年瑞士人的人均淨資產為173840歐元，比前一年減少1.5%。美國人去年人均淨資產達到184410歐元。專家分析認為，美國“取勝”或與美元升值有關，也和去年美國股市情況較好有關，今年美國的情況可能會差一些。



不過，瑞士人對“被美國超越”並不特別在乎。許多瑞士網友表示，瑞士人雖然經常排名第一第二，但是瑞士的物價太高，瑞士人的租房比例也是歐洲第一高，他們並沒有覺得特別富有。



中國大陸人均財富排名第34位，人均淨資產為10395歐元。專家表示，如果算上房地產，中國的排名還要靠前。因為與許多歐洲國家的民眾傾向於“租房”居住不同，中國人擁有私人房產的比例很高。哈薩克斯坦以人均淨資產569歐元落於榜末。專家稱，今年全球民眾的淨資產是增長還是下降，關鍵要看中美貿易爭端，英國“無協議脫歐”等危機的解決情況。（來源：環球網）