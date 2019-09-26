郭宣布不參與2020連署　柯說事前不曉得

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲26日出席“台北市松山區安平慈悲關懷社區”揭牌記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲26日接受媒體訪問時，被問到鴻海創辦人郭台銘退黨仍被慰留、何時“柯宋王”三方聊天、前民進黨“立委”、現無黨籍的沈富雄會不會列民眾黨不分區第一名？柯則一路打太極，都沒有太過具體的回應，還稱“郭台銘與中國國民黨是家務事，去管它幹什麼？”



不過被問到郭台銘不選的過程，柯文哲說，當初郭董宣布“不參與2020連署競選”，他還想說怎麼可能呢？柯還連說兩次“怎麼可能”一直在找人怎麼可能？所以老實講，我們都不曉得。



柯文哲26日出席“台北市松山區安平慈悲關懷社區”揭牌記者會，除了推廣老人福利政策外，也順便拉抬民眾黨的小雞聲勢，包括參選台北市第七選區（信義、松山）的北市府前社會局機要，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳，及參選台北市第八選區（文山、中正）的市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松都出席活動。



柯文哲會前受訪時，被問到郭台銘不選的過程，柯表示，市府顧問蔡壁如9日是覺得奇怪，怎個郭董一副要選不選的，到底是怎麼樣，可是他都不曉得。柯文哲連說兩次“怎麼可能”強調，當初郭董宣布“不參與2020連署競選”，他還想說怎麼可能呢？郭董不是找台視前主播吳怡萱去嗎？一直在找人怎麼可能？所以老實講，我們都不曉得。



至於中國國民黨25日決議慰留郭台銘，但郭董則表態“國民黨言而無信”、“絕不接受慰留”、“不要再彼此干擾及相互糾纏”。柯文哲僅說，這是人家黨的家務事，我們去管它幹什麼？



被問到柯文哲在專訪時表示，可以跟親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨前“立法院長”王金平坐下來聊一聊，柯則打太極說，好像沒這個安排，聊天是可以聊，有空就聊，再講吧。



至於沈富雄表態，他的使命是要“擦亮民眾黨不分區“立委”名單，如果我參與能把招牌擦亮，那我就義無反顧”，柯文哲笑說，沒有啦，沈是我們的老學長，他大我20屆，沈很犀利，應該找機會跟沈聊一聊，談談再說吧。



媒體追問，沈富雄過去挺民進黨前“行政院長”賴清德、鴻海創辦人郭台銘，但賴、郭都沒出線，似乎是反指標？柯文哲認為，人家也不會每次都投資失敗，沈富雄是智商很高的人，有機會再聊天，最近太忙了。