挖掘傳統醫學智慧　太極拳防治“慢阻肺”

去年上海國際醫療器械博覽會上，廠商向參觀者演示一款3D腹腔鏡設備(資料圖片) 在鍾南山看來，在新中國70年公共衛生事業的歷史上有兩大里程碑事件，一個是2003年爆發的非典疫情，極大推動了中國公共衛生應急體系的建設與完善。而另一個就是屠呦呦發現青蒿素並在2015年獲得諾貝爾獎醫學獎，這極大啟發了國人進一步挖掘中醫藥的熱情。



上世紀70年代，瘧疾疫情肆虐，中國藥學家屠呦呦在傳統醫學的啟發下提取出青蒿素，挽救數以千萬計的生命。屠呦呦對人類健康的巨大貢獻，令她在2015年獲得諾貝爾醫學獎。其實，鍾南山與屠呦呦在上世紀50年代同時就讀於北京醫學院（今北京大學醫學部），屠呦呦是藥學系的大師姐，鍾南山是醫學系的師弟。



傳統醫學同樣啟發著鍾南山的醫學科研工作。他告訴記者，早在上世紀70年代對慢阻肺（慢性阻塞性肺疾病）研究時，就發現了練習太極拳對患者康復十分有效，但卻講不出到底為什麼。近幾年，鍾南山團隊通過對120名慢阻肺患者進行嚴格的兩組對照實驗，並通過團隊研發的儀器，對膈肌肌電、呼吸中樞興奮性及股四頭肌肌力檢測，患者分別接受傳統肺康復鍛煉和太極拳鍛煉，發現太極拳組中的改善與傳統肺康復組相似，在改善氣促及肌力上較後者更為顯著，這說明太極拳是傳統肺康復鍛煉合適的替代方法，甚至可獲得更好的遠期收益。研究成果發布在2018《CHEST》國際醫學專業期刊上，為中國乃至全球的慢阻肺防治方案的制定提供了最新的科學依據。（來源：大公報）