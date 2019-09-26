IMF執董會宣布格奧爾基耶娃出任新總裁

9月25日，在位於美國華盛頓的國際貨幣基金組織總部，克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃出席記者會。（來源：新華社） 中評社北京9月26日電／國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會25日宣布世界銀行首席執行官、保加利亞經濟學家克里斯塔利娜⋅格奧爾基耶娃被選為該組織新一任總裁，她將於10月1日上任，任期5年。



IMF執董會表示，格奧爾基耶娃將接替已經離任的克里斯蒂娜⋅拉加德，成為該組織1944年成立以來首位來自新興市場經濟體的總裁。



格奧爾基耶娃在當選後發表聲明說，當前全球經濟增長繼續令人失望、貿易緊張局勢持續、債務處於歷史高位，執掌IMF責任巨大。她認為，IMF當前的首要任務是幫助各國將危機風險降到最低，並做好應對經濟下滑的準備。





格奧爾基耶娃指出，IMF也不應忽視長期目標，應該支持穩健的貨幣、財政和結構性政策以推動經濟更強勁增長和改善人民生活，這也意味著應對不平等、氣候變化風險和快速的技術變革等問題。她堅信IMF應通過國際合作幫助確保全球經濟和金融體系穩定。她希望進一步強化IMF職能，使它更具前瞻性和更關注成員國的需要。



格奧爾基耶娃1953年出生於保加利亞首都索非亞，1993年進入世行擔任環境經濟學家，2008年被任命為世行副行長。從2010年起，格奧爾基耶娃曾先後擔任歐盟委員會委員和副主席。2017年1月起，格奧爾基耶娃擔任世行首席執行官。



今年7月2日，歐洲理事會提名拉加德擔任下任歐洲央行行長。7月16日，IMF執董會宣布接受拉加德辭去IMF總裁一職的請求，隨後公布新總裁遴選流程。8月2日，歐盟28國財政部長決定提名格奧爾基耶娃為IMF總裁候選人。本月9日，IMF執董會宣布格奧爾基耶娃為下任IMF總裁的唯一提名人選。



自70多年前世行和IMF成立以來，美歐保持長期“默契”：世行行長一直由最大股東美國的提名人選擔任，而IMF總裁一直由歐洲的提名人選擔任。



（來源：新華網）