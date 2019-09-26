遭伊朗扣留英籍油輪或已起錨

中評社北京9月26日電／一家油輪動態信息追蹤網站24日說，據他們的監測圖像，遭伊朗扣押兩個多月的英國油輪“史丹納帝國”號已經起錨。



伊朗政府發言人阿里·拉比埃23日宣布，釋放這艘英國油輪的“法律程序已經完成”，油輪可以起程離開。



“油輪追蹤”網站在它的社交媒體“推特”賬戶說：“由‘星球實驗室’今早捕獲的衛星圖像顯示，‘史丹納帝國’號已經離開錨位，即北緯27.07度、東經56.25度。”



按這家網站的說法，“自8月第二周以來，它一直停在那裡”。



不過，“史丹納帝國”號船東、瑞典斯特納布爾克公司暫時沒有證實油輪起程的消息。這家企業的首席執行官埃里克·霍內爾24日確認，油輪在港內移動，但當前仍在阿巴斯港。



伊朗方面7月19日扣押“史丹納帝國”號，理由是它通過霍爾木茲海峽時違反多項海事規定，包括“逆行”、與一艘伊朗漁船相撞並造成損失、“無視”漁船發出的求救信號。伊方4日釋放7名船員，其餘16名船員仍在船上。



英國海外領地直布羅陀當局7月4日在英國海軍協助下扣押懸掛巴拿馬旗、裝載伊朗原油的“格蕾絲一號”，指認它違反歐洲聯盟制裁、向敘利亞運送原油。直布羅陀當局8月15日放行油輪。油輪隨後改名為“阿德里安·達里亞一號”、改掛伊朗旗，最終停靠地中海沿岸。



英國先前拒絕與伊朗“換船”的提議，而伊朗也多次否認兩起扣船事件有關聯。



（來源：新華網）