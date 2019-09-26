堅持“一國兩制”大原則　祖國是香港強大後盾

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港9月26日電／“一國兩制”最適合香港。習總書記在政協成立70周年大會的講話中明確宣示，要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，表明了中央堅持“一國兩制”方針不會變、不動搖，並且要確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣。香港發生修例風波，有人擔心中央會否減少對香港的支持。實際上，國家始終是香港強大後盾，無論香港發生什麼事，中央都會堅定不移支持香港，相信中央很快就會根據香港的需要推出挺港措施。在舉國歡慶國慶70周年的時候，廣大香港市民更應營造祥和喜慶的社會氣氛，表達香港人應有的愛國之情。



1949年10月1日，中華人民共和國宣告成立，祖國從此由一盤散沙走向團結統一、由積貧積弱走向繁榮富強。身處“一國兩制”的香港，今天應該如何認識和慶祝新中國成立70周年，值得社會各界在香港當前複雜形勢下認真思考。



“一國兩制”最適合香港 中央方針不會變



回顧香港回歸22年的發展，香港社會保持繁榮穩定，繼續發展成為國際大都會，有賴於成功落實“一國兩制”大原則，確保香港保留獨特優勢：香港賴以成功的法治精神仍然維持，法治水平全球排名從回歸前的第60多位躍升至現在的第16位；香港經濟持續保持繁榮發展，連續20多年被評為全球最自由的經濟體，國際金融、貿易、航運及航空中心地位牢固，國際影響力和競爭力有增無減；港人從受殖民統治到真正當家作主，依法享有前所未有的民主權利和自由；香港在“一國兩制”下，更繼續在國際事務方面擔當重要的角色，仍以“中國香港”名義參加以國家為單位的國際組織和會議。凡此種種，只要了解香港的經濟騰飛和輝煌發展，就會得出這樣的結論：“一國兩制”最適合香港。



香港回歸祖國22年來，“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功，證明“一國兩制”是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，這既對香港好，也對國家好。習近平總書記近日在中央政協工作會議暨慶祝中國人民政治協商會議成立70周年大會上的講話中明確宣示，要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，表明了中央堅持“一國兩制”方針不會變、不動搖，並且要確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣，堅定了香港社會對中央繼續落實“一國兩制”的信心。



中央始終堅定不移支持香港



新中國成立70年尤其是改革開放以來，經濟發展高歌猛進，香港長期以來受惠於國家發展的帶動，得到了發展經濟改善民生的源源動力。



中國是世界機遇所在，各國企業想方設法謀求與中國合作，香港融入國家發展大局更是大勢潮流，不可阻擋。在“一國兩制”下，香港融入國家發展大局的美好前景不會變。港人可以到內地學習生活、就業創業，搭乘國家發展快車，謀求個人事業更好發展，香港也因為把握好國家各種機遇，自身優勢發揮得更好，經濟發展得更快，難題更有條件解決，東方之珠更加璀璨。



香港發生修例風波，有人擔心中央會否減少對香港的支持。實際上，國家始終是香港強大後盾，香港能夠有今天的發展和繁榮，是因為背靠一個對我們關顧有加的祖國，無論香港發生什麼事，中央都會堅定不移支持香港，相信中央很快就會根據香港的需要推出挺港措施。



營造祥和喜慶氣氛表達愛國之情



十一慶典將至。撫今追昔，祖國內地能取得今天的輝煌成就殊為不易，香港能保持今天的繁榮穩定更是得益於國家的大力支持，值得我們倍加珍惜。過去，港人也以自己特有的方式表達愛國情懷。華東水災、汶川大地震，港人的人均捐款都是世界第一。在舉國歡慶國慶70周年的時候，廣大香港市民更應營造祥和喜慶的社會氣氛，表達香港人應有的愛國之情。



（來源：文匯報，作者姚志勝系港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長）