美媒稱波音與獅航空難家屬達成首個賠償協議

中評社北京9月26日電／據美國媒體25日報道，波音公司已經與去年10月印度尼西亞獅子航空公司波音737－8客機事故中一些遇難者的家屬達成首個賠償協議，每名遇難者對應的賠償金額至少為120萬美元。但波音公司發言人對此未予置評。



據報道，美國威斯納律師事務所聲稱已經代表11名遇難者的家庭與波音公司達成了賠償協議，但是該事務所的律師表示不能透露更多細節。另有消息人士透露，每名遇難者對應的賠償金額至少為120萬美元。



2018年10月29日，獅子航空公司一架波音737－8客機（屬於737MAX系列）墜海，機上189人全部遇難。今年3月10日，埃塞俄比亞航空一架同型號波音客機失事，機上157人全部遇難。兩起空難可能均與客機自動防失速系統被錯誤激活有關。這個系列客機隨之在全球被停飛。



波音公司發言人對25日媒體報道的這一消息未予置評。但在23日，波音公司曾表示，一個計劃提供5000萬美元的基金已開始運作，可以為兩起空難中的遇難者家屬提供經濟援助。



波音公司此前表示，希望在第四季度初獲得複飛批准。但美國聯邦航空局23日說，該系列客機複飛尚無時間表，各國可根據安全評估結果，自行決定複飛時間。



（來源：新華網）