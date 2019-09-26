王毅會見意大利外長迪馬約

中評社北京9月26日電／當地時間25日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見意大利外長迪馬約。



王毅表示，今年3月，習近平主席對意大利進行成功國事訪問，兩國領導人達成的重要共識正在不斷得到落實。明年是中意建交50周年，具有承前啟後的重要意義。中方願與意大利新政府加強對接，籌備好高層交往，鞏固好政治互信，推動雙邊關係取得新的發展。雙方要積極落實共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，商定第三方市場合作重點項目，利用意大利作為主賓國參加第二屆中國國際進口博覽會等機遇，不斷挖掘合作潛力，擴大人文和地方交流，為雙邊關係發展注入新動力。中方願在國際地區事務中同意方加強溝通協作，共同維護多邊主義和自由貿易。希望意大利繼續為推動中歐關係作出積極貢獻。



迪馬約表示，意中關係勢頭強勁，具有十分重要意義。希望以明年慶祝意中建交50周年為契機，推動兩國在經貿、創新、技術、基礎設施等領域深化合作，共同辦好意中旅遊年。意中簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄只是一個起點，意方將認真落實並不斷向前拓展，包括探討在非洲開展三方市場合作，擴大互利合作的空間。意方不會在信息通訊技術領域針對特定國家和企業採取歧視性措施，將依據憲法對所有企業一視同仁。意方期待作為主賓國參加第二屆中國國際進口博覽會。意方堅定奉行一個中國政策，願繼續為推進歐中關係健康發展發揮積極作用。



（來源：新華網）