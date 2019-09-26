王毅會見希臘外長登迪亞斯

中評社北京9月26日電／當地時間25日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見希臘外長登迪亞斯。



王毅表示，中國同希臘長期傳統友好。希臘新政府成立以來，積極發展對華關係。中方願同希方保持密切交往，充分發揮元首外交的政治引領作用，繼續鞏固傳統友誼，築牢政治互信，深化互利合作，使兩大文明古國進一步加強全方位合作，為地區和世界和平與發展作出新的貢獻。希望雙方通過深入開展共建“一帶一路”以及中國與中東歐國家合作，實現共同發展、共同繁榮。歡迎希臘作為主賓國參加第二屆中國國際進口博覽會。當前國際形勢下，中歐更應加強協作，共同維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系，希望並相信希方將繼續為中歐關係健康發展發揮積極作用。



登迪亞斯表示，希中同為文明古國，應該為更好運用文化軟實力尋求解決當今問題發揮重要作用。希臘致力於進一步深化希中全面戰略夥伴關係。“一帶一路”倡議對於促進沿線國家經濟發展以及歐中合作具有重要意義，希臘將繼續積極參與“一帶一路”合作，推動“17＋1合作”框架下的務實合作。希方將很高興參與第二屆中國國際進口博覽會。希方不會忘記中國在希臘經歷金融危機時給予的寶貴幫助，將在涉及中方重大關切問題上繼續給予理解和支持。歡迎更多中國企業赴希投資合作。希方願為歐中關係發展發揮建設性作用。



（來源：新華網）