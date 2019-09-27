社評：收起人權幌子　推動中美關係緩和

中評社香港9月27日電（評論員 彭念）在中美關係的發展歷程中，人權問題一直是一個重要障礙。特朗普上台將人權問題與經貿爭端掛鈎，企圖通過在人權問題上施壓來逼迫中國在貿易戰中妥協。這一方面提升了人權問題在中美關係中的地位，另一方面也給中美關係的緩和帶來更多困難。



近日，特朗普在聯合國大會上公開就“新疆問題”和“香港問題”向中國發難，美國國會參眾兩院外交關係委員會也在本月25日通過了《香港人權與民主法案》。這一系列“攻擊”中國人權的舉動顯示出美國利用人權“幌子”打壓中國的力度和強度大幅提升，凸顯出人權問題對中美關係日益上升的負面影響。如若任由這種趨勢發展下去，則中美關係必將被人權和價值觀所拖累，陷入無休無止的爭吵困境之中。



實際上，儘管人權問題在中美關係中占有重要地位，其對中美關係的負面效應卻有起伏。總體來看，當中美關係順暢時，人權問題的重要性就會下降，人權問題對中美關係的負面衝擊效應就會減弱。反之，當中美關係的發展遇到困難時，人權問題的重要性就會凸顯出來，其對中美關係的消極作用就會被放大。



當前正值中美關係的艱難時刻，人權問題自然就成了美國手中的一張“王牌”，可以隨時出手打壓中國。正是在這種背景下，人權問題在中美關係中的重要性陡然上升。可以預料到，只要未來中美仍處於爭鬥之中，人權問題的負面效應就會長期存在。這既增添了中美關係緩和的難度，又加深了中美兩國民眾之間的隔閡，可謂貽害無窮。



不過，對於美國而言，拿人權問題做文章適得其反。一方面，人權問題實際上並沒有為美國帶來預期收益。換言之，美國在人權問題上的施壓並未換來中國在貿易戰中的退讓。即便美國提升人權施壓的力度，中國也不會因此而妥協。畢竟，美國拿中國的人權問題說事被中國視為一種極具挑釁性的干涉內政行為，不僅會招致中國的反感，還會引發中國的強烈不滿和可能的反制措施。



另一方面，美國將人權問題與經貿爭端掛鈎的做法也會削弱其人權“衛士”形象。換言之，如果美國只是將人權問題作為實現其經濟利益的一種工具，則其在人權問題上的道德說辭乃至通過人權問題占據道德制高點的人權“衛士”形象將會得到極大的破壞。一旦美國維護人權的正面形象坍塌，其借助人權問題施壓中國的企圖就會流產。畢竟，將人權問題作為“幌子”難以獲取其他國家的支持，也難以達到污蔑中國人權狀況的目的。



在這種情況下，美國應該認識到及時在人權問題上“收手”，並將人權問題與經貿爭端隔離實際上更有利於其維護國家利益。簡言之，美國應將人權問題回歸其本質，擺正其在中美關係中的地位。這不僅更加有利於減輕中國的反彈，從而更加順暢地與中國進行貿易談判，還有利於鞏固美國的人權“衛士”正面形象，更好地拓展美國的軟實力。



對於中國而言，做好人權問題的增信釋疑工作，積極回應外界關於新疆和香港的相關疑問尤為必要。這一方面會消除外界對中國人權狀況的誤解，打破美國污蔑中國人權的企圖；另一方面也會展示中國的強大自信心和負責任的大國形象。



總體來說，中美雙方都應採取切實措施來減低人權問題對雙邊關係的負面衝擊效應，努力緩和中美關係緊張態勢，盡快將中美關係拉回正常的發展軌道。