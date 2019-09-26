王毅會見巴拿馬外長費雷爾

中評社北京9月26日電／當地時間25日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見巴拿馬外長費雷爾。



王毅請費雷爾轉達習近平主席對科爾蒂索總統的親切問候。王毅表示，外長先生就任以來，堅定恪守一個中國原則，積極發展對華關係，中方對此高度讚賞。中巴建交以來，兩國關係全面快速發展，各領域合作潛力充分釋放，雙方簽署50餘項合作協議，巴對華出口去年增幅超過30%，這在當前世界貿易低迷情況下，顯示出中巴合作的巨大潛力和空間。中方將鼓勵中方企業積極參與對巴合作，切實惠及兩國人民。中方將堅定不移地鞏固和發展好中巴友好關係，願同巴方一道，在兩國元首共同引領下，本著平等互利、相互尊重的原則，推動中巴關係不斷邁上新的水平。相信隨著兩國關係鞏固深入，中巴關係一定能夠成為大小國家平等相待、互利共贏的典範，這完全符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。



王毅強調，中國同包括巴拿馬在內的拉美國家合作是真誠、無私的，從不附加任何政治條件，從不追求任何政治和地緣利益。拉美是各國合作的大舞台，不是大國博弈的競技場。中巴合作不針對任何第三方，也不應受到第三方干擾和影響。



費雷爾轉達科爾蒂索總統對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，熱烈祝賀中華人民共和國成立70周年。他表示，10月1日也是巴拿馬簽署收回運河主權的《托裡霍斯－卡特條約》生效40周年，當年華工為巴拿馬運河建設作出重要歷史貢獻，巴中有著共同的過去，將來的命運也將把兩國牢牢聯繫在一起，巴中兩國人民的手更是始終緊緊握在一起。同中國建交是巴拿馬基於本國利益作出的自主決定，完全符合巴中兩國利益。巴方高度重視發展同中國關係，將堅定恪守一個中國政策，永遠做中國可信賴的夥伴。巴方期待不斷鞏固和深化巴中友好合作關係。



（來源：新華網）