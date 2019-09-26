天差地別　藍議員受英雄式歡呼綠議員被嗆

國民黨團質詢時，3樓民眾狂比讚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）高雄市議會今天上午第三屆第二次定期大會施政報告，國民黨議會黨團質詢時痛批前朝弊案及大港開唱，受到3樓旁聽民眾給予熱烈比讚支持外，跟民進黨團推擠的藍議員，散場時也受到支持者英雄式的鼓勵，跟民進黨議員被嗆形成強烈對比。



國民黨團質詢先抨擊民進黨團推擠時潑水潑咖啡，要求徹查弊案若有違法就送辦，並要求回歸市政、理性問政，更拿出前朝舉辦十年的“大港開唱”影片，指出演唱會參雜許多不敢入目的動作及不雅字眼，根本就不是推廣高雄文化。



中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜十分仔細聆聽並勤做筆記，韓事後回應不法一定會移送檢調；大港開唱的影片是第一次看到，沒想到這麼粗俗下流不堪，根本不是藝術；一定要發揚高雄本地文化，鼓勵年輕人文創。



國民黨團最後也聚集在主席台前，高喊韓國瑜加油展現團結氣氛，也呼籲民進黨不要再亂。韓國瑜則向質詢議員道謝後離開，結束上午的黨團質詢。



國民黨團質詢時，3樓民眾不斷拍手、比出大拇指，跟民進黨質詢時產生強烈對比。



跟民進黨團推擠衝突被襲胸的國民黨議員陳美雅，走出議場時也受到民眾的歡呼。