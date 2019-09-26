高雄藍議員陳美雅控訴遭綠營襲胸　譴責暴力

高雄藍軍陪同遭襲胸、辱罵的藍營議員陳美雅召開記者會同時譴責綠營暴力。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月26日電（記者 高易伸）高雄市議會今日進行市長韓國瑜施政報告及質詢，但藍綠衝突火爆，彼此互控對方才是造成民主“史上最黑暗一天”。綠營議員鄭孟洳在同黨議員陪同下召開記者會痛哭，藍營議員陳美雅也在藍軍陪同下召開記者會控訴綠營言語暴力、襲胸。



藍營議員陳美雅氣憤難耐、眼眶泛淚表示，自己也是人生父母養，但在議事廳遭綠營高姓議員用不堪言詞辱罵，自己才出手制止，卻遭綠營襲胸等，並強調自己不會被綠營打敗、嚇跑。藍營黨團總召曾俊傑也讚聲要求綠營理性問政，拒絕議事廳內暴力，綠營別亂丟預算書、潑咖啡等。



藍綠陣營今日劍拔弩張，綠營要求批藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜應辭市長再參選，綠營特製作辭職書要送給韓國瑜，但遭藍營護駕阻止，雙方一言不合爆發衝突。包括綠營黃明太與藍營鍾易仲、綠營高閔琳與藍營陳美雅等雙雙抓對互罵、衝突。



國民黨團力挺韓國瑜施政有感，強調因為政黨輪替，才能把綠營陳年舊案、積弊翻出。不少韓粉今日也申請進入議事廳旁聽，並手持打氣標語替國民黨及韓國瑜加油。



下午三時高雄市議會將進行議員個人質詢時間。