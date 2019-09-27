韓民調低　農會大老李煥湘：民間感受相差大

台中市農會理事長、台中紅派大老李煥湘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月27日電（記者 林谷隆）台中市農會理事長、台中紅派大老李煥湘接受中評社訪問表示，他在基層走訪，發現2020大選，農民都是支持國民黨提名的韓國瑜，因為韓比較庶民，又懂農會，農民朋友認為韓是“自己人”。韓在高雄這麼努力，卻不斷受到打壓，被“事實相反”的言論批評，媒體報道韓的民調，與民間實際走訪的情況，兩者是相差很大，農民朋友與基層民眾挺韓是非常堅定，不會因為流言流語就改變。



李煥湘，現任台中市農會理事長、台中魚市場股份有限公司董事長、台中市朝聖宮主任委員，曾任台中縣農會理事長、大里市農會會員代表、理事、理事長。李煥湘長期在台中農會界發展，為台中紅派大老。



台中市農會26日在台中市議會舉行“寶島甘露梨”推廣記者會，農會理事長李煥湘親自主持活動，會後也接受中評社訪問。



李煥湘表示，他在台中接觸的農民，都是比較認同韓國瑜，主要是因為韓市長比較貼近庶民，韓因為擔任過台北農產運銷公司總經理，知道農業問題，上任高雄市長後，也常常幫助高雄農民向海內外推銷，



他認為，韓國瑜這麼努力，卻因為選舉的關係不斷受到打壓，一直遭受“事實相反”的批評，這要講好壞只要“一句話”就會差很多，他不認為韓市長的支持度會這麼低，媒體報道的民調與民間實際走訪的情況，兩者是相差很大。



針對韓國瑜民調無起色，李煥湘表示，第一當然會對這樣的情況，感到擔心。第二則是不會相信這些民調，他們接觸到的農友都沒有接到電話，很可能打的對象都是年輕族群，我們問到45歲以上為主的農民，都是要支持韓國瑜。



李強調，一定會有些民眾受到媒體輿論上的黑韓言論影響，相信這些與事實不符的批評，當然也會反映在韓國瑜的民調上，但是這些民眾應該只是少數。



中南部農漁民過去都是民進黨的支持者，現在為何會轉而支持韓國瑜？

