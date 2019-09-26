台中農會李煥湘：水果銷陸下半年趨緩

台中市農會理事長、台中紅派大老李煥湘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月26日電（記者 林谷隆）台中市農會理事長、台中紅派大老李煥湘接受中評社訪問表示，去年九合一選後，很多縣市由綠轉藍，今年以來台中水果銷大陸總量確實增加不少，平均售價都提高兩成，導致民眾反應“今年水果怎麼這麼貴！”。但到下半年大陸訂單有變緩情況，一是他們的需求量，我們無法提供，二是2020大選逼近，大陸方的態度也轉為保守。



李煥湘，現任台中市農會理事長、台中魚市場股份有限公司董事長、台中市朝聖宮主任委員，曾任台中縣農會理事長、大里市農會會員代表、理事、理事長。李煥湘長期在台中農會界發展，為台中紅派大老。



台中市農會26日在台中市議會舉行“寶島甘露梨”推廣記者會，農會理事長李煥湘親自主持活動，會後也接受中評社訪問。



李煥湘表示，台中東勢山城種植的高品質水梨相當有名，過去農民在梨園裡面嫁接高接梨，梨穗得從日本及中國大陸等地進口，價格很高 ，如果嫁接失敗就會血本無歸，為了解決這個問題，台中農民劉申權耗費20年，將2千多種梨子做品種混合，培育出了本土自產的“寶島甘露梨”。



他透露，今年以來水果銷大陸數量確實有改善，但是發現有兩個問題，一是要最近兩個省市組織農產運銷組織過來談，預先規劃採購清單，但是因為台灣大選逼近，他們覺得“比較敏感”，故延後來台的行程。



李煥湘也提到，還有些大陸省市實際有過來交流、洽談，我們發現要完全滿足還是有些困難，很多大陸貿易商來談，最後發現他們需求的量，我們根本就不夠賣。



過去民進黨蔡政府推動水利會改制成公務機關，曾經表態未來連農會、漁會都要改制，目前推動的情況？



李煥湘向中評社說，因為水利會改制，引起很大的反彈，所以後續農漁會改制的政策，目前是沒有推動。但是農會界還是會對此感到擔憂，因為民進黨還是整握龐大的行政力量，想要改變農會與農民緊密的關係。



李煥湘強調，希望政府不要過度介入農會，迫害農會跟農民之間緊密關係，這是從日據時代維持到現在，成效也是相當顯著。如果民進黨硬是要改變，恐怕會影響整個農業生態，到時候一定會有基層農民更大的反彈力。