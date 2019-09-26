韓張配？張善政：尊重韓國瑜的選擇

韓國瑜顧問團，左起杜紫軍、張善政及魏國彥。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月26日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨大選參選人韓國瑜“國政”顧問團總召集人、前“行政院長”張善政今天下午臉書直播並舉行記者會。他指出，蔡英文在2016年大選時被稱為“空心菜”，蔡當選後確實沒提出減碳政策。對於外界力推“韓朱配”，他認為，若副手民調最高的人選就是前主席朱立倫，當然找朱最適合。至於是否可能“韓張配”？他早已和韓說清楚，擔任總召沒綁任何條件、沒有任何期待，尊重韓自己的選擇。



對於鴻海創辦人郭台銘捐給他的“善科教育基金會”多少錢？他說，除非郭授意或郭陣營講，否則他不便說。



張善政中午與“國政”顧問團能源小組召集人、前“行政院副院長”杜紫軍，環保生態組召集人魏國彥進行臉書直播談環保與能源政策，下午再1時30分再舉行記者會。他原本期待媒體會詢問直播主題環保與能源政策，但媒體都詢問政治議題。



媒體詢問，張善政日前在臉書上否認媒體人黃光芹質疑鴻海創辦人郭台銘去年12月捐500萬給他，但確有捐錢給他今年3月成立的“善科教育基金會”，請問實際捐款金額是多少？



張善政表示，要尊重郭台銘的意見，如果郭沒有授意他講錢，或郭那邊講的話，他也不方便講。



媒體問韓國瑜是否徵詢過張善政擔任副手的意願？



張善政表示，他在接受韓國瑜邀請擔任“國政”顧問團總召時，就有講明後面不綁任何條件，他沒有期待將來一定要做什東西，純粹讓韓海濶天空去找認為最理想的人選，沒有說韓找他當總召集人，後面就隱含說要做什麼，他沒這意思，所以讓韓自由去找人選。



外界力推“韓朱配”，是否認為前主席朱立倫是可以替韓國瑜加分的人選？



張善政說，他對副手人選看法，就是如果有民調機制調查出來，誰可對韓加分，最好應優先考慮。但這還要考慮韓的意願，所以他講的不算數，如果民調是朱立倫領先，當然會認為應以朱為優先考量，只是過去有沒有這種副手民調調查，他不是專家，所以也不便講。



郭台銘要求退出國民黨獲慰留，不管郭是否會留在國民黨，是否會再找郭尋求支持韓國瑜？



張善政指出，不管是郭台銘、或前“立法院長”王金平，都應該由韓國瑜自己去做，他只是擔任“國政”顧問團召集人而已。



張善政在臉書直播談能源與環保政策時，指蔡英文在2016年大選時被稱為“空心菜”，雖然他不知道是不是，但選後蔡確實沒有提出減碳政策。



張善政指出，韓國瑜的環保與生態政策，包括一積極推動能源政策，降低化石燃料發電比重，落實以核養綠的能源政策，2035年發電配比為50%化石能源、50%綠能加核能。二設置“氣候變遷司”與成立氣候生態應變基金，暫以200至300億元為基準。三加強保育瀕臨絕種動植物。